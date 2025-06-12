Туреччина постачатиме Індонезії винищувачі власного виробництва на $10 мільярдів

Туреччина та Індонезія підписали угоду про закупівлю 48 винищувачів п'ятого покоління KAAN турецького виробництва на суму понад 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляє профільне видання SavunmaSanayiST, передає Укрінформ.

"Після укладення угоди між Директоратом оборонної промисловості Туреччини та Міністерством оборони Індонезії, Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) та Міністерство оборони Індонезії підписали контракт на поставку 48 винищувачів KAAN", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість угоди становить понад 10 мільярдів доларів.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у соцмережі Х привітав підписання угоди, зауваживши, що це рекордний експортний контракт в історії Туреччини.