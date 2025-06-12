Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 10:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина постачатиме Індонезії винищувачі власного виробництва на $10 мільярдів
09:42 12.06.2025 |
Туреччина та Індонезія підписали угоду про закупівлю 48 винищувачів п'ятого покоління KAAN турецького виробництва на суму понад 10 мільярдів доларів.
Про це повідомляє профільне видання SavunmaSanayiST, передає Укрінформ.
"Після укладення угоди між Директоратом оборонної промисловості Туреччини та Міністерством оборони Індонезії, Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ) та Міністерство оборони Індонезії підписали контракт на поставку 48 винищувачів KAAN", - йдеться у повідомленні.
Загальна вартість угоди становить понад 10 мільярдів доларів.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у соцмережі Х привітав підписання угоди, зауваживши, що це рекордний експортний контракт в історії Туреччини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туреччина постачатиме Індонезії винищувачі власного виробництва на $10 мільярдів
|Президенти України, Румунії та Молдови вперше зустрілись у тристоронньому форматі
|Трамп запустив сайт для реєстрації іноземців, які хочуть отримати «золоту картку»
|ЄС, Велика Британія та Іспанія домовились щодо Гібралтару. Суперечки тривали після Brexit
|Найбільша у світі лізингова компанія отримає $1 млрд за вкрадені Росією літаки
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
Бізнес
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту