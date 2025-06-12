Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп запустив сайт для реєстрації іноземців, які хочуть отримати «золоту картку»
09:29 12.06.2025 |
У США запустили сайт для реєстрації на «золоту картку» для заможних іноземців, які хочуть отримати право на проживання у країні.
Про це повідомив президент США Дональд Трамп.
«Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом, який веде до найкращої країни та ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито», - написав Трамп.
Сайт має назву trumpcard.gov. Наразі іноземці можуть залишити там свої дані: ім'я, країну проживання та електронну пошту. Тих, хто зареєструвався повідомлять, щойно доступ до «золотих карток» відкриється.
Більше про «золоту картку»
У розмові з журналістами Трамп раніше розповідав, що «золоті картки» замінять програму імміграційних інвесторів EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам великих сум грошей, які створюють або зберігають робочі місця, стати постійними жителями США.
«У нас є зелена картка, а це - золота картка. Ми поставимо ціну на неї в близько 5 млн доларів. Це дасть вам привілеї зеленої картки з плюсом. Це буде шлях до громадянства США. Багаті люди приходитимуть до нашої країни, купуючи ці картки», - пояснював американський лідер.
Трамп навіть припускав, що російські олігархи зможуть придбати таку картку.
«Я знаю кількох російських олігархів, які дуже приємні люди. Це можливо. Вони не такі багаті, як були раніше. Думаю, вони можуть дозволити собі 5 млн доларів», - казав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Туреччина постачатиме Індонезії винищувачі власного виробництва на $10 мільярдів
|Президенти України, Румунії та Молдови вперше зустрілись у тристоронньому форматі
|Трамп запустив сайт для реєстрації іноземців, які хочуть отримати «золоту картку»
|ЄС, Велика Британія та Іспанія домовились щодо Гібралтару. Суперечки тривали після Brexit
|Найбільша у світі лізингова компанія отримає $1 млрд за вкрадені Росією літаки
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
Бізнес
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту