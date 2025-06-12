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АНАЛІТИКА

Трамп запустив сайт для реєстрації іноземців, які хочуть отримати «золоту картку»

 

У США запустили сайт для реєстрації на «золоту картку» для заможних іноземців, які хочуть отримати право на проживання у країні.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп.

«Тисячі людей телефонували й запитували, як вони можуть зареєструватися, щоб вирушити прекрасним шляхом, який веде до найкращої країни та ринку в усьому світі. Це називається Сполучені Штати Америки! Список очікування відкрито», - написав Трамп.

Сайт має назву trumpcard.gov. Наразі іноземці можуть залишити там свої дані: ім'я, країну проживання та електронну пошту. Тих, хто зареєструвався повідомлять, щойно доступ до «золотих карток» відкриється.

Більше про «золоту картку»

У розмові з журналістами Трамп раніше розповідав, що «золоті картки» замінять програму імміграційних інвесторів EB-5, яка дозволяє іноземним інвесторам великих сум грошей, які створюють або зберігають робочі місця, стати постійними жителями США.

«У нас є зелена картка, а це - золота картка. Ми поставимо ціну на неї в близько 5 млн доларів. Це дасть вам привілеї зеленої картки з плюсом. Це буде шлях до громадянства США. Багаті люди приходитимуть до нашої країни, купуючи ці картки», - пояснював американський лідер.

Трамп навіть припускав, що російські олігархи зможуть придбати таку картку.

«Я знаю кількох російських олігархів, які дуже приємні люди. Це можливо. Вони не такі багаті, як були раніше. Думаю, вони можуть дозволити собі 5 млн доларів», - казав він.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США
 

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