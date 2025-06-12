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ЄС, Велика Британія та Іспанія домовились щодо Гібралтару. Суперечки тривали після Brexit
09:25 12.06.2025 |
Європейський Союз, Велика Британія та Іспанія досягли угоди щодо статусу Гібралтару, скасувавши митні перевірки та спростивши пересування людей.
Про це повідомляють EFE та Reuters.
Суперечки навколо Гібралтару - анклаву на південному краю Іспанії, який перебуває під британським управлінням з XVIII століття, - виникли після офіційного виходу Сполученого Королівства з ЄС у 2020 році.
Як зазначається у спільній заяві, нова угода покликана усунути фізичні бар'єри та митні перевірки між Іспанією та Гібралтаром, зберігши цілісність Шенгенської зони, єдиного ринку ЄС та митного союзу.
Це також означає, що жителям Гібралтару для перетину кордону достатньо буде мати лише посвідку на проживання, а громадянам Іспанії - внутрішній паспорт.
Подвійний прикордонний контроль здійснюватиметься лише в аеропорту й порту Гібралтару владою Гібралтару та Іспанії. Остання буде відповідати за перевірки в рамках Шенгенської зони.
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес назвав угоду «історичною». Його британський колега Девід Леммі припустив, що документ дозволить «бізнесу знову будувати плани на довгострокову перспективу». А комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович висловив думку, що угода усуває «останній паркан в Європі».
Більше про Гібралтар
Це невелика (розміром усього у 6,8 км²) британська заморська територія, яка водночас має стратегічне значення, оскільки дає змогу контролювати вихід із Середземного моря.
Британська імперія закріпила свій контроль за Гібралтаром у 1713 році за Утрехтським миром. Хоча Іспанія досі вважає цю територію спірною.
Зараз у Гібралтарі проживає близько 32 тисяч людей. Гібралтар має власний парламент, але Велика Британія відповідає за оборону та закордонні справи цієї території.
Після Brexit статус Гібралтару став предметом суперечок між Великою Британією та Іспанією.
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