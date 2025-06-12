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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Найбільша у світі лізингова компанія отримає $1 млрд за вкрадені Росією літаки
09:16 12.06.2025 |
Розмір компенсації, присудженої AerCap, став одним із найбільших за всю історію британських судів.
Суд виніс загальне рішення на користь лізингових компаній у багатомільярдній судовій суперечці зі страховиками після гучного судового розгляду.
Суддя Крістофер Бутчер постановив, що втрата майже 150 літаків і двигунів сталася 10 березня 2022 року, коли російське законодавство заборонило їхній експорт.
Таким чином, втрати визнано наслідком "акту або наказу уряду Росії", що дає змогу стягувати компенсацію за полісом "воєнних ризиків", а не за загальною страховкою "від усіх ризиків", на яку сподівалася AerCap.
Початковий позов AerCap на $3,4 млрд у жовтні 2024 року було скорочено до більш ніж $2 млрд після врегулювання. Претензії інших лізингодавців у справі сягають сотень мільйонів доларів.
Суддя також постановив, що санкції ЄС та США не перешкоджають страховикам відшкодовувати позивачам збитки за втрату літаків, які були передані у лізинг російським авіакомпаніям.
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