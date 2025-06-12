США скорочують кількість військових та дипломатів на Близькому Сході через загрозу безпеці у регіоні

Сполучені Штати наказали провести часткову евакуацію свого посольства в Іраку та дозволили військовим виїхати з місць дислокації на Близькому сході через підвищені ризики у регіоні.

Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

Так, Державний департамент наказав другорядному персоналу посольства в Багдаді залишити Ірак. За даними AP, посольство вже працювало з обмеженим штатом, тож цей наказ не вплине на велику кількість працівників.

Крім того, виїхати дозволили другорядному персоналу та членам їхніх сімей з Бахрейну та Кувейту.

Міністр оборони США Піт Гегсет також «санкціонував добровільний виїзд військовослужбовців з місць дислокації» у всьому регіоні. Один з американських посадовців розповів Reuters, що це стосується переважно членів сімей військових, які проживають у Бахрейні, де найбільше дислокується американців.

Центральне командування США заявило, що «стежить за розвитком напруженості на Близькому Сході».

Водночас чотири американські та два іракські співрозмовники Reuters не пояснили, які ризики спонукали оголосити часткову евакуацію. Однак повідомлення про це призвели до зростання цін на нафту на понад 4%.

Обидва інформаційні агентства зауважують, що напруженість у регіоні зросла, оскільки переговори між США та Іраном щодо ядерної угоди не дають результатів. Раніше президент США Дональд Трамп погрожував застосувати військову силу проти Ірану, якщо переговори проваляться.

Міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде 11 червня заявив, що в разі атаки з боку США Тегеран завдасть ударів по американських базах на Близькому Сході. Американські військові дислокуються в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Об'єднаних Арабських Еміратах.

«Якщо нам нав'яжуть конфлікт, втрати супротивника точно будуть більшими за наші, і в такому разі Америка повинна буде залишити регіон, оскільки всі її бази перебувають у межах нашої досяжності», - сказав він.

Місія Ірану в ООН опублікувала на X допис, в якому підкреслила, що «погрози сили, яка переважає, не змінять фактів».

«Іран не прагне ядерної зброї, а мілітаризм США лише підживлює нестабільність», - написали на сторінці місії.

За даними двох джерел AP, наступний, шостий, раунд переговорів щодо ядерної угоди запланований на ці вихідні (14-15 червня) в Омані. Проте співрозмовники агентства визнали, що переговори стають дедалі менш імовірними.