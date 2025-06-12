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Мерц відкинув «маніфест» СДПН із закликом відновити відносини з Росією
23:59 11.06.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про єдність його коаліційного уряду, куди входить Соціал-демократична партія - в її колах почали поширювати заклики до перегляду політики щодо Росії.
Про це він заявив на пресконференції в Берліні у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.
На прохання прокоментувати заклики окремих діячів СДПН до дипломатичного зближення з Росією та припинення політики озброєння Мерц заявив, що коаліція дотримується однакової позиції в цих питаннях.
"У федеральному уряді між ХДС, ХСС і СДПН ми повністю єдині в оцінці війни, яку Росія веде проти України, і в наслідках, які з цього слід зробити. І я розраховую на те, що ця єдність збережеться", - вказав він.
Як підкреслив німецький канцлер, з огляду на останні російські атаки на Україну необхідно усвідомити, що "Росія є загрозою для безпеки всього Альянсу".
"Росія є ризиком для безпеки по обидва боки Атлантики", тому на саміті НАТО буде ухвалене рішення про довгострокове збільшення витрат на оборону, додав Мерц.
Як повідомлялося, у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією - він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.
У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.
Такі заклили вже встиг публічно відкинути міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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