Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц відкинув «маніфест» СДПН із закликом відновити відносини з Росією

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про єдність його коаліційного уряду, куди входить Соціал-демократична партія - в її колах почали поширювати заклики до перегляду політики щодо Росії.

Про це він заявив на пресконференції в Берліні у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

На прохання прокоментувати заклики окремих діячів СДПН до дипломатичного зближення з Росією та припинення політики озброєння Мерц заявив, що коаліція дотримується однакової позиції в цих питаннях.

"У федеральному уряді між ХДС, ХСС і СДПН ми повністю єдині в оцінці війни, яку Росія веде проти України, і в наслідках, які з цього слід зробити. І я розраховую на те, що ця єдність збережеться", - вказав він.

Як підкреслив німецький канцлер, з огляду на останні російські атаки на Україну необхідно усвідомити, що "Росія є загрозою для безпеки всього Альянсу".

"Росія є ризиком для безпеки по обидва боки Атлантики", тому на саміті НАТО буде ухвалене рішення про довгострокове збільшення витрат на оборону, додав Мерц.

Як повідомлялося, у Німеччині викликав бурхливу реакцію документ, підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з Соціал-демократичною партією - він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією.

У документі під назвою "Маніфест" "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.

Такі заклили вже встиг публічно відкинути міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес