Пісторіус відкинув вимоги соціал-демократів щодо Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) рішуче відкинув вимоги низки політиків із Соціал-демократичної партії (СДПН) , яку він представляє, щодо зміни курсу в політиці Берліну щодо Москви. Відповідну заяву німецький міністр зробив у середу, 11 червня, в Берліні журналістам.

"Цей документ - це заперечення реальності. Він зловживає бажанням людей у нашій країні щодо припинення жахливої війни в Україні", - пояснив Пісторіус, цитує інформагенція dpa.

Водночас Пісторіус недвозначно дав зрозуміти, що він теж поділяє бажання досягти миру у війні РФ проти України. Однак, наголосив він,президент Росії Володимир Путін відкидає пропозиції України щодо безумовного припинення вогню. "Переговори він перериває. А коли він їх веде, одночасно з іще більшою жорстокістю та брутальністю бомбардує міста в Україні", - сказав Пісторіус.

Пісторіус: Із Путіним можна домовлятися лише з позиції сили

На думку Пісторіуса, все це чітко показує, що Росія не хоче миру, а якщо й хоче, то лише на власних умовах. Так само Пісторіус застеріг від умов, які були б рівнозначні капітуляції України. "Такий мир віддав би Україну, що опинилася б беззахисною, на поталу російського свавілля", - додав німецький урядовець.

Тим часом Путін продовжує нарощувати виробництво озброєння, перевів економіку на військові рейки й сам говорить про серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок, додав міністр. "Із цим Путіним ми можемо вести переговори лише з позиції сили. Тільки так ми зможемо привести його за стіл переговорів", - констатував Пісторіус.

Крім того, Пісторіус наголосив й на тому, що Путін роками ігнорував дипломатичні спроби посередництва. "Він дотримується стратегії конфронтації. Не ми", - зазначив Пісторіус.

Раніше низка відомих політиків з СДПН оприлюднили документ під назвою "Маніфест", у якому вони вимагали відходу від політики збройного протистояння з РФ та початку прямих дипломатичних переговорів з Росією.