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АНАЛІТИКА

Рада керуючих МАГАТЕ продовжила повноваження РФ попри протести України

 

Рада керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) продовжила статус Росії у якості постійного члена ради на 2025-2026 роки.

Про це заявили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

"Попри послідовні та аргументовані заклики України, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила рішення, яке передбачає збереження у своєму складі держави-агресора - Росії. Під час засідання делегація України заявила про своє офіційне відмежування від цього рішення, яке суперечить Статуту Агентства, його цінностям та авторитету", - наголошується у повідомленні.

Зокрема, Україна нагадала, що Росія захопила Чорнобильську та Запорізьку АЕС, атакувала автомобіль місії підтримки МАГАТЕ, блокує ротації, а також погрожує персоналу агентства.

"Такі дії Росії є безпрецедентними та несумісними з мандатом і цінностями МАГАТЕ, створюють атмосферу страху і підривають глобальний режим ядерної безпеки", - зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Україну вперше за понад десятиріччя також обрали членом Ради керуючих МАГАТЕ.

Рада керуючих МАГАТЕ є одним із двох керівних органів агентства поряд із щорічною Генеральною конференцією МАГАТЕ. Рада розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії, публікує норми безпеки МАГАТЕ. Також Рада керуючих призначає генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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