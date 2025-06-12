Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 04:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада керуючих МАГАТЕ продовжила повноваження РФ попри протести України
23:16 11.06.2025 |
Рада керуючих Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) продовжила статус Росії у якості постійного члена ради на 2025-2026 роки.
Про це заявили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.
"Попри послідовні та аргументовані заклики України, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила рішення, яке передбачає збереження у своєму складі держави-агресора - Росії. Під час засідання делегація України заявила про своє офіційне відмежування від цього рішення, яке суперечить Статуту Агентства, його цінностям та авторитету", - наголошується у повідомленні.
Зокрема, Україна нагадала, що Росія захопила Чорнобильську та Запорізьку АЕС, атакувала автомобіль місії підтримки МАГАТЕ, блокує ротації, а також погрожує персоналу агентства.
"Такі дії Росії є безпрецедентними та несумісними з мандатом і цінностями МАГАТЕ, створюють атмосферу страху і підривають глобальний режим ядерної безпеки", - зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, у вересні 2023 року Україну вперше за понад десятиріччя також обрали членом Ради керуючих МАГАТЕ.
Рада керуючих МАГАТЕ є одним із двох керівних органів агентства поряд із щорічною Генеральною конференцією МАГАТЕ. Рада розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії, публікує норми безпеки МАГАТЕ. Також Рада керуючих призначає генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мерц відкинув «маніфест» СДПН із закликом відновити відносини з Росією
|Пісторіус відкинув вимоги соціал-демократів щодо Росії
|Саміт Україна – Південно-Східна Європа: учасники підтримують рух Києва в НАТО
|Прем'єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні
|Вучич похизувався, що «не зрадив» Росію, не підписавши декларацію саміту в Одесі
|Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич
|Сербія готова відбудувати одне-два українських міста або регіони, аби показати свою підтримку — Вучич
Бізнес
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту
|Honda анонсувала «найефективніші у світі» гібридні двигуни
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями