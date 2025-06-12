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АНАЛІТИКА

Данія схвалила розміщення на своїй території військових баз США

 

Парламент Данії 11 червня схвалив законопроєкт, що дозволяє розміщення військових баз США на данській території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Рішення ухвалене на тлі прагнення президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію, яка є напівавтономною територією Данії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен у відповідь на запитання законодавців заявив, що Данія зможе розірвати угоду, якщо США спробують анексувати усю Гренландію або її частину.

За відповідний законопроєкт проголосували 94 законодавці, ще 11 висловилися «проти». Тепер документ передано на підпис королю Данії Фредеріку Х.

Тим часом критики заявили, що голосування передало суверенітет Данії Сполученим Штатам. Законодавство розширює попередню військову угоду, укладену у 2023 році з адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена, згідно з якою американські війська мали широкий доступ до данських авіабаз.
Ключові теги: Данія, США
 

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