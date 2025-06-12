Косово погодилося прийняти депортованих зі США мігрантів

Косово готове тимчасово прийняти мігрантів, депортованих із США, в той час як адміністрація президента США Дональда Трампа шукає країни для прийому депортованих з третіх країн.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Косово готове взяти участь у програмі США, «з можливістю вибору осіб із запропонованого списку, за умови, що вони відповідають конкретним критеріям, пов'язаним з верховенством права і громадським порядком», - заявили в офісі прем'єр-міністра Альбіна Курті у відповідь на запитання агентства Bloomberg News.

«Протягом року до 50 осіб можуть бути тимчасово переміщені з метою сприяння їхньому безпечному поверненню на батьківщину», - йдеться у відповіді.

США не вперше закликають балканські країни до участі в цій програмі.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація президента Дональда Трампа звернулася до Сербії та інших балканських країн з приводу прийому мігрантів, депортованих зі США.