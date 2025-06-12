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«Побачимо» – Геґсет відповів на запитання, чи зупиниться Путін на Україні
23:09 11.06.2025 |
Міністр оборони США Піт Геґсет на слуханнях у Сенаті не висловив певної думки про те, чи зупиниться російський лідер Володимир Путін після завершення війни проти України, а чи розпочне агресію проти інших країн.
Запитання поставив сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, один із авторів законопроєкту про посилення санкцій проти Москви. «Побачимо», - відповів Геґсет.
Ґрем висловив сумніви щодо виправданості такої оцінки, непрямо порівнявши Путіна з нацистським диктатором Адольфом Гітлером, і припустивши, що ситуація зараз нагадує 1930-ті роки, тобто переддень Другої світової війни.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Джон Кейн, який відповідав на запитання разом із Геґсетом, припустив, що Путін може і не зупинитися на Україні.
Можливість агресії Росії щодо країн НАТО - найчастіше в цьому контексті називають Естонію та інші країни Балтії - все частіше згадується як аргумент для різкого збільшення бюджетних видатків на оборону в країнах Європи. Про можливі російські агресивні плани, зокрема, нерідко згадують керівники розвідок Німеччини та інших країн. Путін категорично заперечував наявність таких планів.
Також під час слухань у Сенаті Геґсет підтвердив позицію адміністрації США щодо необхідності якнайшвидшого укладення миру в Україні. Визнавши, що Росія є агресором у війні проти України, очільник Пентагону застеріг від очікувань перемоги України, зазначивши, що дуже важко визначити, що саме могло б вважатися перемогою. За словами Геґсета, в інтересах США, як і сторін збройного конфлікту, було б укладення миру.
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