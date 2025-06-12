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АНАЛІТИКА

Трамп розповів про деталі угоди з Китаєм: домовилися про навчання китайців у США та рідкісні копалини

 

Президент США Дональд Трамп розповів про деталі нової торгівельної угоди з Китаєм. У ній, зокрема, йшлося про постачання рідкісноземельних копалин.

Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці у Truth Social.

За його словами, угода включає «повний набір магнітів і всі необхідні рідкісні копалини», які Китай постачатиме до США «авансом».

Водночас США нададуть Пекіну «те, що було домовлено», зокрема дозвіл на навчання китайських студентів в американських коледжах та університетах.

«Ми отримуємо всього 55% мит, а Китай - 10%. Відносини відмінні!» - написав Трамп.

Нагадаємо, сьогодні представники США та Китаю заявили, що домовилися про рамкову угоду щодо повернення до торгівельного перемир'я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи.

Наразі обидві сторони мають час до 10 серпня, щоб домовитися про більш всеосяжну угоду щодо послаблення торгівельної напруженості, інакше тарифні ставки різко знизяться з приблизно 30% до 145% з боку США та з 10% до 125% з боку Китаю.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Китай
 

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