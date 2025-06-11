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Німецькі соціал-демократи розділилися через «маніфест» зі згадкою співпраці з РФ
16:01 11.06.2025 |
Документ, підписаний понад 100 діячами Соціал-демократичної партії Німеччини, щодо зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією викликає бурхливу реакцію як серед партійців, так і серед членів інших німецьких партій.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Провідні члени парламентської фракції СДПН у Бундестазі відмежувалися від "маніфесту", який раніше просочився з партійних кіл.
Впливові представники СДПН, хоча і не з перших рядів, у програмному документі закликали до зміни курсу Німеччини щодо Росії та інших питань безпеки. У документі під назвою "Маніфест", з яким ознайомився телеканал ARD, "мирні кола СДПН" закликають до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині.
Реакція лідера парламентської фракції Маттіаса Мірша на це була спокійною: "Це законно, навіть якщо я категорично не згоден з основними положеннями", - заявив він Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Дипломатія залишається пріоритетом, зазначив Мірш. "Але ми також маємо бути чесними: багато пропозицій про переговори, в тому числі від ексканцлера Олафа Шольца, було відхилено. Владімір Путін досі відмовляється від переговорів", - додав він.
Понад 100 підписантів "маніфеста", серед яких колишній лідер парламентської фракції Рольф Мютценіх, експерт з питань зовнішньої політики Ральф Штегнер, колишній лідер партії Норберт Вальтер-Борянс та колишній федеральний міністр фінансів Ганс Айхель, виступили проти курсу федерального уряду та нинішнього керівництва СДПН.
Себастіан Фідлер, речник фракції СДПН у Бундестазі з питань внутрішньої політики, різко розкритикував цей крок. Лист "роздратував, стурбував і розлютив" його, заявив Фідлер телеканалам RTL і ntv. "У ньому навіть згадується співпраця з Росією, воєнним злочинцем, який готується до нових атак", - зазначив він.
Речник з питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Адіс Ахметович дистанціювався від "в основному сумнівного за змістом документа", який, на його думку, не відображає рішення фракції та партії. СДПН, навіть як партія миру, якою вона залишається, повинна визнати, "що існують нові реалії, які вимагають не тільки дипломатії, але й військової сили".
Серед підписантів - лише п'ять дійсних членів фракції СДПН.
Експерт з питань зовнішньої політики керівного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер написав на X: "Коли вже зрозуміють, що Росія не готова до переговорів і не хоче миру?"
Лідерка парламентської фракції "Зелених" Брітта Гассельманн також прокоментувала: "Ми всі хочемо миру, і ніхто не прагне його більше, ніж народ України. На жаль, всі спроби досягти перемир'я або провести мирні переговори були зірвані і відхилені президентом Путіним". За її словами, документ есдеків ігнорує серйозні реалії і не відповідає справжній загрозі.
Водночас в ультраправій "Альтернативі для Німеччини" підтримали "маніфест".
"Якщо навіть провідні політики СДПН зараз закликають до зміни курсу, то це пізній, але важливий сигнал", - заявив речник фракції "АдН" з питань зовнішньої політики Маркус Фронмайєр. Ініціатори "маніфесту" СДПН визнали, що "конфронтаційний курс щодо Росії веде в глухий кут", зазначив Фронмайєр.
Нагадаємо, попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц, також представник соціал-демократів, виступав проти того, щоб Україна могла завдавати далекобійні удари по території Росії.
26 травня новий канцлер Фрідріх Мерц заявив, що на зброю, поставлену Німеччиною Україні, більше не поширюються обмеження щодо дальності і, отже, щодо застосування проти території Росії.
Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль у відповідь заявив, що в урядовій коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
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