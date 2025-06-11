ЗМІ: посол Німеччини в Україні може очолити німецьку розвідслужбу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито готує заміну очільника Федеральної розвідувальної служби та розглядає на цю посаду чинного посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Перші натяки на заміну керівництва розвідслужби з'явилися одразу ж після початку роботи уряду Фрідріха Мерца.

За інформацією видання, непублічно заміна очільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND вже погоджена і посаду має обійняти Мартін Єгер, теперішній посол Німеччини в Україні.

Чинний голова розвідки Бруно Каль, який на посаді вже вісім років, натомість вирушить послом у Ватикан. Він нібито цікавився цією посадою ще до розпаду "світлофорної коаліції", наприкінці 2024 року, і тепер його побажання задовольнять.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році, нагадаємо, він працював в Іраку й Афганістані.

За планами німецького уряду, BND у найближчі роки почне отримувати більше фінансування. Також службі планують надати більш гнучкі можливості.

У Мерца розраховують, що з Єгером на посаді голови розвідслужби і Філіппом Вольфом у ролі координатора з питань розвідки в офісі канцлера ефективність BND суттєво зросте.