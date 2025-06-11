Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: посол Німеччини в Україні може очолити німецьку розвідслужбу

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито готує заміну очільника Федеральної розвідувальної служби та розглядає на цю посаду чинного посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Перші натяки на заміну керівництва розвідслужби з'явилися одразу ж після початку роботи уряду Фрідріха Мерца.

За інформацією видання, непублічно заміна очільника Федеральної розвідувальної служби Німеччини BND вже погоджена і посаду має обійняти Мартін Єгер, теперішній посол Німеччини в Україні.

Чинний голова розвідки Бруно Каль, який на посаді вже вісім років, натомість вирушить послом у Ватикан. Він нібито цікавився цією посадою ще до розпаду "світлофорної коаліції", наприкінці 2024 року, і тепер його побажання задовольнять.

Мартіна Єгера називають одним з найдосвідченіших "кризових дипломатів" МЗС Німеччини. До призначення в Україну у 2023 році, нагадаємо, він працював в Іраку й Афганістані.

За планами німецького уряду, BND у найближчі роки почне отримувати більше фінансування. Також службі планують надати більш гнучкі можливості.

У Мерца розраховують, що з Єгером на посаді голови розвідслужби і Філіппом Вольфом у ролі координатора з питань розвідки в офісі канцлера ефективність BND суттєво зросте.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5566
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 47,5033
  0,1320
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1315  0,01 0,03 41,7185  0,00 0,00
EUR 47,1107  0,04 0,09 47,7841  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,13 41,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес