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АНАЛІТИКА

Трамп «дедалі менше впевнений» щодо ядерної угоди з Іраном

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що він менш упевнений у тому, що Іран погодиться припинити збагачення урану в рамках ядерної угоди з Вашингтоном.

Про це він заявив у подкасті Pod Force One, оприлюдненому в середу, 11 червня, пише "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи вважає він, що зможе змусити Іран погодитися на згортання своєї ядерної програми, Трамп відповів, що не знає.

"Я не знаю. Я так думав, але зараз дедалі менше впевнений у цьому", - визнав американський лідер.

Трамп також зазначив, що іранці, схоже, затягують процес.

"Я менш упевнений зараз, ніж був кілька місяців тому. Щось з ними сталося, я набагато менш впевнений у тому, що угоди буде досягнуто", - сказав він.

Американський лідер повторив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю - незалежно від того, чи буде досягнута угода.

"Але це було б краще зробити без війни, без смертей, значно краще. Та я не бачу в них такого ж рівня ентузіазму щодо укладення угоди", - додав Трамп.

Зазначимо, 9 червня Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.

Розмова між Трампом і Нетаньягу відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди.
Ключові теги: США, Іран
 

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