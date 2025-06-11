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Елеонор Рузвельт
Трамп «дедалі менше впевнений» щодо ядерної угоди з Іраном
15:39 11.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що він менш упевнений у тому, що Іран погодиться припинити збагачення урану в рамках ядерної угоди з Вашингтоном.
Про це він заявив у подкасті Pod Force One, оприлюдненому в середу, 11 червня, пише "Європейська правда".
У відповідь на запитання, чи вважає він, що зможе змусити Іран погодитися на згортання своєї ядерної програми, Трамп відповів, що не знає.
"Я не знаю. Я так думав, але зараз дедалі менше впевнений у цьому", - визнав американський лідер.
Трамп також зазначив, що іранці, схоже, затягують процес.
"Я менш упевнений зараз, ніж був кілька місяців тому. Щось з ними сталося, я набагато менш впевнений у тому, що угоди буде досягнуто", - сказав він.
Американський лідер повторив, що США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю - незалежно від того, чи буде досягнута угода.
"Але це було б краще зробити без війни, без смертей, значно краще. Та я не бачу в них такого ж рівня ентузіазму щодо укладення угоди", - додав Трамп.
Зазначимо, 9 червня Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої сказав, що шанс на досягнення ядерної угоди з Іраном є і тому він не хоче застосовувати військові методи.
Розмова між Трампом і Нетаньягу відбулася за кілька днів до закінчення двомісячного терміну, який Трамп дав Ірану на досягнення угоди.
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