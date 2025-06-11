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Зростання ВВП G20 у I кв. сповільнилося до 0,8% - ОЕСР
14:44 11.06.2025 |
Економіка держав G20 у першому кварталі 2025 року збільшилася на 0,8% відносно попередніх трьох місяців, ідеться в попередньому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Таким чином, темпи підйому ВВП сповільнилися порівняно з 0,9% у третьому і четвертому кварталах 2024 року.
При цьому в різних державах було зафіксовано різну динаміку. Так, ВВП Південної Кореї та США в січні-березні знизився на 0,2% і 0,1% відповідно, в Японії було зафіксовано нульову зміну. Найсуттєвіші темпи підвищення були відзначені в Індії (на 2%), Бразилії (на 1,4%) і Китаї (на 1,2%).
Економіка країн G20 у першому кварталі зросла на 3,4% у річному вираженні, як і в жовтні-грудні.
Найзначніший підйом показав ВВП Індії (на 6,9%), Китаю (на 5,4%) та Індонезії (на 4,8%). При цьому обсяг економіки Південної Кореї скоротився на 0,3%, що стало найсильнішим зниженням серед країн "двадцятки".
ОЕСР із четвертого кварталу 2021 року не враховує даних щодо Росії.
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