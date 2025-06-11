ЄС прагне продовжити торговельні переговори зі США після липневого дедлайну Трампа

Європейський Союз вважає, що торговельні переговори зі США можуть тривати й після встановленого президентом Дональдом Трампом дедлайну - 9 липня, попри нещодавнє пришвидшення темпів перемовин. Про це повідомляють обізнані джерела Bloomberg.

Найкращим сценарієм для ЄС є досягнення принципової угоди до цієї дати, що дозволить сторонам продовжити обговорення деталей у майбутньому. Очікується, що США найближчим часом дадуть відповідь на останній раунд переговорів і окреслять подальші кроки.

Вашингтон планує запровадити 50% мита майже на весь експорт із ЄС, що може спричинити потужну відповідь з боку європейців. За оцінками Євросоюзу, ці мита охоплюють товари на суму близько 380 млрд євро, або приблизно 70% експорту до США.

Головний торговий переговорник ЄС Марош Шефчович активно контактує зі своїми американськими колегами - міністром торгівлі Говардом Лутніком та торговим представником Джеймісоном Гріром. Перемовини тривають щодо ключових секторів: сталі, алюмінію, автомобілів, фармацевтики, напівпровідників і цивільної авіації, а також стосовно тарифних і нетарифних бар'єрів.

Хоча перемовини проходять у позитивній атмосфері, ЄС застерігає: вони залишаються складними, і США, ймовірно, очікують односторонніх поступок. У разі провалу переговорів Євросоюз готує контрзаходи, що можуть вийти за межі простих мит. Йдеться про стратегічні сфери, у яких США залежать від імпорту з ЄС.

Наприкінці травня ЄС запропонував США поступово рухатися до скасування мит на автомобілі, промислові товари та несуттєву сільгосппродукцію з проміжними квотами. Наразі ці переговори активізувалися.

Паралельно Єврокомісія підготувала мита на американські товари на суму 21 млрд євро - у відповідь на сталеві та алюмінієві мита Трампа. Вони спрямовані проти політично чутливих регіонів США.

Ще один список потенційних мит - на 95 млрд євро - націлений на промислові товари, зокрема літаки Boeing, американські автомобілі та бурбон.

Крім того, сторони розглядають можливості співпраці у сфері критично важливих мінералів. Це питання можуть порушити й на саміті G7, що відбудеться цього місяця в Канаді, зазначає видання.