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АНАЛІТИКА

Швейцарія пом'якшує правила експорту зброї

Швейцарія пом&apos;якшує правила експорту зброї

 

Сенат Швейцарії послабив суворий контроль за експортом зброї. Це має допомогти оборонній промисловості країни, яка стає все більш ізольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала відновлення повноважень уряду, що дозволяє передачу зброї швейцарського виробництва в зони конфлікту.

Законопроєкт також звільнить список із 25 країн, переважно членів НАТО, від необхідності запитувати дозвіл. Він все ще потребує схвалення в нижній палаті.

Швейцарська зброя

Швейцарська оборонна промисловість опинилася під тиском від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Правила країни, що ґрунтуються на її нейтралітеті, забороняють реекспорт військових матеріалів з більш ніж 50% компонентів місцевого виробництва.

Це призвело до того, що кілька європейських країн виключили швейцарські фірми зі своїх закупівельних програм після того, як запити на поставку зброї та боєприпасів в Україну були заблоковані.

Місцеві виробники зброї зіткнулися з падінням експорту на 30% порівняно з історичним максимумом 2022 року. Низка компаній почала переводити виробництво за кордон, щоб не проґавити вигідні контракти, оскільки європейські країни переозброюються перед обличчям агресії Москви та вимог США до регіону витрачати більше власних грошей на оборону.

Це викликало занепокоєння серед швейцарських чиновників з безпеки, які кажуть, що нестабільна внутрішня оборонна промисловість знижує їхній вплив на іноземних постачальників зброї.

Військова промисловість Швейцарії становить невелику частину економіки, виробляючи трохи більше 0,2% продукції. Але "збройний нейтралітет" збільшив важливість сектора, оскільки швейцарське законодавство закріплює необхідність підтримки промислових потужностей, "адаптованих до вимог національної оборони".

Прорив у бік пом'якшення наявних правил був просунутий групою центристських і консервативних законодавців. Більшість лівих членів верхньої палати відхилили законопроєкт, а один із них сказав, що він, найімовірніше, викличе референдум.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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