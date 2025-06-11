ЗМІ: Пентагон вдвічі скорочує свій запит на F-35 для ВПС

Військово-повітряні сили скоротили вдвічі свій запит до Конгресу на отримання винищувачів F-35, завдавши удару по корпорації Lockheed Martin, найбільшому оборонному підряднику США, пише агенція Bloomberg.

У документі, надісланому цього тижня на Капітолійський пагорб, міститься запит на закупівлю 24 літаків, в порівнянні з 48, які прогнозувалися в минулому році.

Запропоноване скорочення є значним, оскільки ВПС є найбільшим замовником найбільшої у світі програми озброєнь. Як зазначає видання, зменшення запиту на F-35 може відображати один із способів, яким служба переглядає своє фінансування на 2026 фінансовий рік, щоб відповідати плану міністра оборони Піта Геґсета щодо скорочення прогнозованих військових витрат США на 8% протягом наступних п'яти років.

Запит може зазнати суттєвих змін під час проходження через Конгрес. Lockheed Martin має багато прихильників у Конгресі, які можуть змінити бюджетні перспективи програми F-35, зауважує Bloomberg.

Пілотовані літаки не були серед 17 сфер, які Геґсет захистив від скорочень ще в лютому. Однією з сфер, яку він захистив, була новітня програма ВПС з використання безпілотників.

Повітряні сили планували закупити загалом 1 763 F-35A, але цей військовий літак став головною мішенню для критики за президента Дональда Трампа. Ілон Маск, мільярдер, який раніше очолював зусилля президента зі скорочення державних витрат, заявив у грудні, що «деякі ідіоти все ще будують пілотовані винищувачі на кшталт F-35» в епоху безпілотників.

До нападок приєдналася і Лора Лумер, впливова праворадикальна діячка, яка писала у соцмережах: «Фіаско F-35 - настав час привернути увагу до скандалу, який непомітно виснажує ресурси нашої країни і щодня ставить під загрозу нашу військову готовність»

Зараз програма F-35 коштує приблизно 2 трильйони доларів, включаючи близько 1,5 трильйона доларів на десятиліття підтримки на додаток до 485 мільярдів доларів на розробку і закупівлю 2 456 літаків для американських військових. На сьогоднішній день близько 967 літаків було законтрактовано, а 747 - поставлено.