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Китайське прислів'я
Китай послабив обмеження на рідкісноземельні метали
12:16 11.06.2025 |
Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Китайський виробник магнітів з рідкісноземельних металів JL MAG Rare-Earth повідомив, що отримав експортні ліцензії на постачання продукції до США, Європи та Південно-Східної Азії.
Компанія подала заявку на ліцензії після того, як у квітні Китай додав кілька рідкісноземельних мінералів та пов'язаних із ними магнітів до списку товарів, експорт яких підлягає контролю.
Коли саме ліцензії були схвалені, компанія не уточнила. Проте вона оголосила про це невдовзі після того, як у Лондоні представники США та Китаю досягли рамкової угоди про експорт рідкісноземельних матеріалів.
Китай вже погодився пришвидшити розгляд заяв на експорт для деяких європейських компаній. Міністерство торгівлі, яке відповідає за експортний контроль, перевантажене тисячами заявок.
Акції JL MAG Rare-Earth зросли на 7,9% під час торгів у другій половині дня.
Інший китайський виробник рідкісноземельних магнітів - компанія Innuovo Technology - у п'ятницю повідомила, що також отримала кілька експортних ліцензій, однак не зазначила, куди саме буде відправлена продукція.
Обмеження Китаю на експорт рідкісноземельних матеріалів суттєво порушили глобальні ланцюги постачання, критично важливі для автовиробників, авіакосмічної галузі, виробників мікросхем та військових підрядників по всьому світу.
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