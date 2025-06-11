Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 12:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на китайські компоненти для дронів злетіли вдвічі через експортний контроль КНР – FT
11:48 11.06.2025 |
Вартість китайських комплектуючих для дронів різко зросла внаслідок посилення експортного контролю КНР над компонентами на тлі торговельної напруги зі США. Про це пише Financial Times.
На виставці Shenzhen Unmanned Aerial Systems Expo у Китаї представники галузі розповіли, що постачальники більш ніж подвоїли ціни для іноземних клієнтів, які мають мало альтернативних джерел.
"Наприклад, минулого місяця це було $2000 за авіадоставку, але сьогодні вони хочуть майже $3500 доларів", - розповів один із турецьких виробників.
Французький покупець, який виробляє зокрема військові БПЛА, заявив про значну залежність від китайських компонентів. За його оцінками, європейські виробники відстають від китайських на три роки.
"Ми намагаємося робити європейські дрони, але ми не можемо робити їх з такими ж технологіями, як у Китаю", - зазначив він.
Обмеження для тепловізійних камер є особливою проблемою. Китайські постачальники тепер просять подвійну ціну, "тому що вони беруть на себе більше ризику" у спробах уникнути контролю, сказав французький покупець.
Ринок комерційних дронів, обсяг якого становить майже $41 млрд, стає все більш важливим для армій у всьому світі. Пристрої, призначені для цивільного використання, застосовують у бойових діях в Україні та на Близькому Сході.
Пекін прагне регулювати експорт дронів та їхніх компонентів. В останні роки Китай вимагає від експортерів подавати заявки на отримання спеціальних ліцензій, які, за словами представників галузі, важко отримати. Особливо це стосується виробників компонентів, які експортують менші обсяги.
За даними аналітичного провайдера Drone Industry Insights, Китай виробляє до 80% комерційних дронів у світі та домінує у виробництві критично важливих елементів, таких як датчики, камери та пропелери.
Раніше повідомлялося, що Україна в січні-березні 2025 року імпортувала 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів. Вартість поставок оцінили в 371,3 млн дол. США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
|У Держдепі запевнили, що у Трампа підтримують забезпечення України системами ППО
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Маск вибачився за дописи про Трампа: «Зайшов надто далеко»
|Ціни на китайські компоненти для дронів злетіли вдвічі через експортний контроль КНР – FT
|У Туреччині видали ордер на арешт власника опозиційного телеканалу
|В Аргентині довічно усунули експрезидента Кіршнер від держпосад: що відомо
|Індія і США поспішають укласти угоду до набуття чинності мит Трампа, - Bloomberg
|Пакистан збільшить оборонний бюджет на 17%
Бізнес
|Bloomberg: Марк Цукерберг особисто очолив створення штучного суперінтелекту
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях