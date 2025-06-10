Пентагон звільнив помічників Гегсета, повіривши брехні експосадовця DOGE, який обіцяв надати докази — Guardian

Під час розслідування справи про витоки з Міністерства оборони США радник міністра Джастін Фулчер заявляв, що знає, хто причетний до зливів, і має докази. Однак виявилося, що це було неправдою.

Про це пише Guardian із посиланням на людей, знайомих із цим інцидентом.

За їхніми словами, Фулчер спершу працював у Департаменті урядової ефективності (DOGE), але, коли на його місце призначили іншу людину, він перейшов до Пентагону, ставши радником міністра оборони Піта Гегсета.

Коли спалахнув скандал із витоками, він нібито звернувся до тодішнього керівника апарату Гегсета Джо Каспера та його адвоката Тіма Парлаторе, заявивши, що Агентство національної безпеки (АНБ) прослуховувало деяких посадовців і виявило причетних.

За його словами, перехоплення свідчать, що витік здійснив Ден Колдуелл - старший радник Гегсета, якого за кілька днів після того звільнили.

Докази цього він обіцяв надати в обмін на те, що його призначать керувати цим розслідуванням. Коли він, зрештою, зустрівся з посадовцями Міноборони, виявилося, що ніяких доказів Фулчер не мав.

Лише за кілька тижнів після звільнень слідчі Пентагону дійшли висновку, що не було жодного санкціонованого чи несанкціонованого прослуховування через АНБ. Однак про обман Фулчера так і не повідомили Білому дому, де продовжували вважати, що причиною звільнення деяких помічників Гегсета став саме доведений факт витоку.

Сам Фулчер у розмові журналістами відкидав, що звертався до Каспера чи Парлаторе з пропозицією надати докази в обмін на участь у розслідуванні.

Скандали з витоками в Пентагоні

Наприкінці березня видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal.

Журналіст став свідком обговорення ударів по позиціях єменських хуситів - чутливої інформації, обговорювати яку заборонено через незахищені канали, зокрема Signal.

Згодом стало відомо, що такий чат був не один - до другого належали дружина Гегсета, його брат та адвокат, із яким Гегсет теж ділився інформацією про операцію США проти хуситів.

На тлі цього керівника апарату Гегсета Джо Каспера, а також іще трьох посадовців Пентагону звільнили. Останні заявили, що анонімні посадовці міністерства «очорнили їхню репутацію безпідставними звинуваченнями». За їхніми словами, їм не повідомили, у чому їх звинувачували й чи було взагалі розслідування.

Крім скандалу із Signal, медіа також дізналися, що Ілон Маск мав відвідати брифінг Міністерства оборони, де обговорюватимуть секретну інформацію на випадок війни США з Китаєм, хоч він не має повноважень для ознайомлення з такими планами.

Це, мовляв, розлютило Трампа, а в Пентагоні ініціювали внутрішнє розслідування з перевірками на поліграфі після того, як Маск заявив, що посадовці відомства «зливають неправдиву інформацію зі злим умислом» про його відносини з військовими.