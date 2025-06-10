Фінансові новини
- |
- 10.06.25
- |
- 23:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон звільнив помічників Гегсета, повіривши брехні експосадовця DOGE, який обіцяв надати докази — Guardian
23:05 10.06.2025 |
Під час розслідування справи про витоки з Міністерства оборони США радник міністра Джастін Фулчер заявляв, що знає, хто причетний до зливів, і має докази. Однак виявилося, що це було неправдою.
Про це пише Guardian із посиланням на людей, знайомих із цим інцидентом.
За їхніми словами, Фулчер спершу працював у Департаменті урядової ефективності (DOGE), але, коли на його місце призначили іншу людину, він перейшов до Пентагону, ставши радником міністра оборони Піта Гегсета.
Коли спалахнув скандал із витоками, він нібито звернувся до тодішнього керівника апарату Гегсета Джо Каспера та його адвоката Тіма Парлаторе, заявивши, що Агентство національної безпеки (АНБ) прослуховувало деяких посадовців і виявило причетних.
За його словами, перехоплення свідчать, що витік здійснив Ден Колдуелл - старший радник Гегсета, якого за кілька днів після того звільнили.
Докази цього він обіцяв надати в обмін на те, що його призначать керувати цим розслідуванням. Коли він, зрештою, зустрівся з посадовцями Міноборони, виявилося, що ніяких доказів Фулчер не мав.
Лише за кілька тижнів після звільнень слідчі Пентагону дійшли висновку, що не було жодного санкціонованого чи несанкціонованого прослуховування через АНБ. Однак про обман Фулчера так і не повідомили Білому дому, де продовжували вважати, що причиною звільнення деяких помічників Гегсета став саме доведений факт витоку.
Сам Фулчер у розмові журналістами відкидав, що звертався до Каспера чи Парлаторе з пропозицією надати докази в обмін на участь у розслідуванні.
Скандали з витоками в Пентагоні
Наприкінці березня видання Atlantic повідомило, що його журналіста Джеффрі Ґолдберга випадково додали до чату членів команди президента США в месенджері Signal.
Журналіст став свідком обговорення ударів по позиціях єменських хуситів - чутливої інформації, обговорювати яку заборонено через незахищені канали, зокрема Signal.
Згодом стало відомо, що такий чат був не один - до другого належали дружина Гегсета, його брат та адвокат, із яким Гегсет теж ділився інформацією про операцію США проти хуситів.
На тлі цього керівника апарату Гегсета Джо Каспера, а також іще трьох посадовців Пентагону звільнили. Останні заявили, що анонімні посадовці міністерства «очорнили їхню репутацію безпідставними звинуваченнями». За їхніми словами, їм не повідомили, у чому їх звинувачували й чи було взагалі розслідування.
Крім скандалу із Signal, медіа також дізналися, що Ілон Маск мав відвідати брифінг Міністерства оборони, де обговорюватимуть секретну інформацію на випадок війни США з Китаєм, хоч він не має повноважень для ознайомлення з такими планами.
Це, мовляв, розлютило Трампа, а в Пентагоні ініціювали внутрішнє розслідування з перевірками на поліграфі після того, як Маск заявив, що посадовці відомства «зливають неправдиву інформацію зі злим умислом» про його відносини з військовими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
ТОП-НОВИНИ
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Махмуд Аббас уперше публічно засудив напад «Хамасу» на Ізраїль
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
|Пентагон звільнив помічників Гегсета, повіривши брехні експосадовця DOGE, який обіцяв надати докази — Guardian
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Британія вдарила санкціями по ультраправих міністрах уряду Ізраїлю
|СБ знизив прогнози зростання світового ВВП на 2025 і 2026 роки
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
Бізнес
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях
|Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ
|Ідеально для Game Pass: Microsoft і ASUS представили портативну консоль ROG Xbox Ally