Фінансові новини
- |
- 11.06.25
- |
- 04:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд
17:46 10.06.2025 |
Російська вугільна промисловість - одна з найбільших сировинних галузей Росії, що включає 300 тис. зайнятих та десятки мономіст, - продовжує скочуватися в кризу. Так, за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на звіт Росстату.
Як повідомляється, в середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.
Збитковими стали 62% підприємств, які за три місяці пішли мінус на 126,3 млрд руб. У плюсі залишилося менше 40% вугільників, а їх прибутки обвалилися втричі - до 46,4 млрд руб.
За обсягом збитків за порівнянний період вугільна галузь побила рекорди за весь час доступної статистики Росстату. Попередній максимум був показаний під час пандемії в 2020 році: тоді перший квартал вугільники завершили із сальдованими втратами на 45 млрд руб.
За словами джерел на ринку, російська вугільна галузь переживає "найгострішу кризу з часів 1990-х років": ембарго Європейського Союзу позбавило компанії західних ринків, а світові ціни обвалилися до чотирирічних мінімумів - на 20% цього року та втричі - відносно 2022 року.
Китай, який став головним покупцем російського вугілля, минулого року скоротив імпорт на 13% у фізичному обсязі, на 27% - у грошах: як наслідок російські вугільники втратили $3 млрд валютної виручки.
За оцінками російського Міненерго, під загрозою банкрутства перебувають 30 вугільних компаній. Статистика Росстату підтверджує: вугільна галузь стала "чемпіоном" за обсягом прострочених кредитів та позик: до кінця першого кварталу ця сума досягла 25 млрд руб. і лише за березень підскочила на 30%.
Що відбувається з вугільною галуззю Росії
На початку червня цього року стало відомо, що російський уряд взявся за порятунок вугільних компаній країни. Так, російський прем'єр Міхаїл Мішустін затвердив заходи підтримки галузі, однієї з найбільш постраждалих від санкцій, та окремо підприємств Кузбасу, де видобувається найбільше російського вугілля.
Перед тим повідомлялося, що російські вугільні компанії третій рік поспіль стикаються зі скороченням експорту. За підсумками минулого року їм вдалося продати на зовнішні ринки 195 млн тонн продукції, що на 17,5 млн тонн менше, ніж роком раніше, і на 26,2 тонн менше показника 2022 року.
До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.
На початку вересня повідомлялося, що російські вугільні компанії 2024 року зіткнулися з різким погіршенням фінансового стану. Так, у першому півріччі доподатковий прибуток вугільної галузі обвалився на 97%, тобто більш ніж у 33 рази.
У листопаді стало відомо, що Центробанк Росії обмежить кредитування великих російських компаній, які вже набрали боргів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Геґсет: США скоротять бюджет на військову допомогу Україні наступного року
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Звіт ООН: на українців у 2024 році припало 2,7% ВВП Польщі
|Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів
|У Британії скасують 200-річний закон, який забороняє спати на вулиці
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Єврокомісія оновила перелік країн, де існує високий ризик відмивання грошей
|ЄС не має наміру повертатися до «business as usual» у відносинах з Росією - Каллас
Бізнес
|Анонсовано iPadOS 26 — найбільше оновлення для iPad за всю історію
|watchOS 26 отримала новий дизайн, Workout Buddy з Apple Intelligence і покращену взаємодію з повідомленнями
|Apple представила iOS 26 з новим дизайном і функціями Apple Intelligence
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях
|Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ