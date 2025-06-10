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АНАЛІТИКА

Стало відомо, що Євросоюз пропонує у новому пакеті санкцій проти РФ

 

У 18-му пакеті санкцій проти Росії Євросоюз пропонує запровадити обмеження проти дев'яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб. Про це йдеться у документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода.

Як зазначається, новий пакет санкцій спрямований на енергетичні доходи Росії та її військову промисловість.

Серед іншого, до санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден «тіньового флоту», як російських, так і з третіх країн (ОАЕ, Маврикій, Гонконг).

Крім того, вперше планують внести до списку капітана судна «тіньового флоту», що перебуває під санкціями ЄС.

ЄС також пропонує внести до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку російському нафтовому сектору, а також дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.

Як йдеться в документі, у санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту (з 60 до 45 доларів США за барель) задля зменшення енергетичних доходів Росії.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела писало, що у Євросоюзі обговорюють можливість відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT в рамках нового пакету санкцій проти Росії. Крім того, ЄС може знизити граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель та запровадити заборону на газопровід «Північний потік».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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