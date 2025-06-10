Фінансові новини
- |
- 10.06.25
- |
- 17:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністр охорони здоров'я США звільнив усіх членів комітету з питань імунізації для «відновлення довіри громадськості»
12:27 10.06.2025 |
Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший звільнив 17 чинних членів Консультативного комітету з питань імунізації (ACIP) та замінить їх новими членами, кандидатури яких зараз розглядаються.
«Сьогодні ми надаємо пріоритет відновленню довіри громадськості, а не будь-якому конкретному порядку денному, спрямованому на підтримку чи проти вакцинації», - сказав міністр.
Пресслужба департаменту здоров'я зазначають, що адміністрація Байдена призначила всіх 17 чинних членів ACIP - 13 з них було призначено у 2024 році, ці призначення завадили б чинній адміністрації обрати більшість комітету до 2028 року.
«Для відновлення довіри громадськості до науки про вакцини необхідна чиста реорганізація. Нові члени ACIP надаватимуть пріоритет громадському здоров'ю та доказовій медицині. Комітет більше не функціонуватиме як печатка для галузевих прибуткових програм», - підсумував Кеннеді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ТОП-НОВИНИ
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|СБ знизив прогнози зростання світового ВВП на 2025 і 2026 роки
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
|ЗМІ: у МЗС Ізраїлю заперечили передачу Україні систем Patriot
|Rolls-Royce побудує перші в Британії малі реактори
|Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України
|Стало відомо, що Євросоюз пропонує у новому пакеті санкцій проти РФ
Бізнес
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях
|Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ
|Ідеально для Game Pass: Microsoft і ASUS представили портативну консоль ROG Xbox Ally
|Євросоюз може відкласти введення правил регулювання штучного інтелекту
|Intel буде випускати тільки ті продукти, які можна буде продати на 50% дорожче собівартості