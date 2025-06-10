Міністр охорони здоров'я США звільнив усіх членів комітету з питань імунізації для «відновлення довіри громадськості»

Міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший звільнив 17 чинних членів Консультативного комітету з питань імунізації (ACIP) та замінить їх новими членами, кандидатури яких зараз розглядаються.

«Сьогодні ми надаємо пріоритет відновленню довіри громадськості, а не будь-якому конкретному порядку денному, спрямованому на підтримку чи проти вакцинації», - сказав міністр.

Пресслужба департаменту здоров'я зазначають, що адміністрація Байдена призначила всіх 17 чинних членів ACIP - 13 з них було призначено у 2024 році, ці призначення завадили б чинній адміністрації обрати більшість комітету до 2028 року.

«Для відновлення довіри громадськості до науки про вакцини необхідна чиста реорганізація. Нові члени ACIP надаватимуть пріоритет громадському здоров'ю та доказовій медицині. Комітет більше не функціонуватиме як печатка для галузевих прибуткових програм», - підсумував Кеннеді.