Росія допомагає Північній Кореї організувати в себе виробництво «шахедів» — Буданов

Північна Корея та росія мають домовленості щодо створення потужностей з виробництва безпілотників типу «Гарпія» та «Герань» (російський варіант Shahed-136) на території КНДР.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone.

За його словами, москва та Пхеньян поки домовилися розпочати організацію цього виробництва на території Північної Кореї. На думку Буданова, це призведе до змін у військовому балансі в регіоні між Північною та Південною Кореєю.

Окрім того, вироблені у КНДР безпілотники також можна буде експортувати назад до росії для підтримки війни проти України, зазначає видання.

Глава ГУР зауважив, що росія передає й інші військові технології. Наприклад, уже значно посилилася точність північнокорейської балістичної ракети типу KN-23 (також відома як Hwasong-11).

Перші докази, що росія використовує ці ракети з КНДР для обстрілів України, з'явилися в січні 2024 року. Тоді українські слідчі відзначали, що майже половина запущених ракет KN-23 не долітали до цілі, бо вибухали в повітрі.

Тепер, зазначає Буданов, вони точно влучають у ціль. Він зауважив, що нині KN-23 є «абсолютно іншою ракетою» за своїми технічними характеристиками, якщо порівнювати з тими, які постачали на початку.

«Це результат спільної роботи російських та північнокорейських спеціалістів. Також триває модернізація авіаційних засобів ураження - далекобійних ракет класу "повітря - повітря". Специфічні технології на підводних човнах. На жаль, балістичні ракети, які є носіями ядерного корисного навантаження», - розповів начальник ГУР.

За його словами, асортимент озброєння, яке Північна Корея надає росії, досить широкий: 122-мм причіпна гармата Д-74, реактивні системи залпового вогню, самохідна артилерійська установка «Коксан» з гарматою калібром 170 мм тощо.

У Курській області рф нині перебуває близько 11 000 північнокорейських військових. Окрім того, КНДР та росія домовилися про початок роботи так званих трудових мігрантів на території рф, щоб частково замінити мігрантів з Центральної Азії, яких вважають «нестабільними та вразливими до вербування українськими та західними спецслужбами», зазначив Буданов.

«Але є велика ймовірність, що люди серед цих трудових мігрантів почнуть підписувати контракти з Міноборони росії. І це будуть не воїни з Північної Кореї. Це будуть російські воїни, але північнокорейської національності», - додав він.