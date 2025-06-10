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АНАЛІТИКА

«Історична» торговельна угода США і Британії не працює – Politico

 

Місяць тому президент США Дональд Трамп пообіцяв прем'єр-міністру Великобританії Кейру Стармеру "історичну" торговельну угоду, знизивши 25-відсоткові тарифи на ключовий експорт Великобританії, однак поки ці тарифи продовжують застосовувати.

Про це пише Politico.

"Білий дім говорив, угода знизить 25-відсоткові тарифи Трампа на ключовий експорт Великобританії, включаючи автомобілі, сталь і алюміній і що ці тарифи будуть негайно знижені. Через місяць ці мита залишаються чинними, і чітких термінів їх скасування досі немає", - говориться у публікації.

Кілька представників бізнесу сказали Politico, що очікують, що мита можуть бути остаточно скасовані лише наприкінці цього місяця. Але вони не впевнені, що уряд Сполучених Штатів знає, коли угода нарешті набуде чинності.

Принаймні, так повідомила під час зустрічи зі сталеливарними та алюмінієвими компаніями міністр промисловості Сара Джонс. У той час, як американські високопосадовці запевняють, що переговори щодо впровадження договору "йдуть повним ходом, але крок за кроком".

"Наша узгоджена угода зі Сполученим Королівством працює добре для всіх", - написав Трамп на своїй платформі Truth Social 23 травня. Але минулого тижня в парламенті Стармер визнав, що може пройти "кілька тижнів", перш ніж Угода про економічне процвітання між США та Сполученим Королівством, укладена 8 травня, фактично набуде чинності", - пише Politico.

"Поки Великобританія виграла відстрочку після того, як Трамп підвищив свої тарифи на глобальний імпорт сталі та алюмінію до 50 відсотків. Білий дім оголосив, що Великобританія залишиться на рівні 25%. Поки що. Проте, президент все ще може вдарити по Лондону 50% тарифами на сталь "9 липня або після", якщо він визначить, що Великобританія не "виконала відповідних аспектів угоди", - говриться у статті.

Йдеться, зокрема, про виключення Китаю з ланцюгів поставок у сталеливарній та інших галузях промисловості, а також надання американським фермерам, що займаються виробництвом яловичини, більшої частки британського ринку.

За матеріалами: Економічна правда
 

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