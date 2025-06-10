Іран і США заявляють про намір продовжити ядерні переговори, але називають різні дати

Іран і Сполучені Штати Америки 9 червня заявили, що переговори щодо ядерної програми Ірану триватимуть, але назвали різні дати наступного раунду цих переговорів.

Іран заявив, що зустріч запланована на 15 червня в Маскаті, тоді як президент США Дональд Трамп заявив, що наступний раунд переговорів відбудеться 12 червня.

Трамп заявив, що переговори триватимуть, незважаючи на розбіжності між сторонами щодо того, чи буде дозволено Ірану продовжувати збагачувати уран.

«Вони просто просять те, що неможливо. Вони не хочуть відмовлятися від того, від чого повинні відмовитися, - сказав Трамп журналістам. - Вони прагнуть збагачення. Не можна мати збагачення».

Після зауважень Трампа речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що «на основі нещодавніх консультацій наступний раунд непрямих переговорів між Іраном і США планується на наступну неділю в Маскаті», - повідомляє Telegram-канал міністерства.

Переговори проводилися під керівництвом спеціального посланця США Стіва Віткоффа і міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі за посередництва Оману.

Трамп заявив, що зусилля Вашингтона спрямовані на «укладення угоди, щоб не було руйнувань і смертей».

Президент США виступив перед журналістами в Білому домі після позитивної, за його словами, розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Ізраїль погрожував завдати удару по ядерних об'єктах Ірану, але Трамп заявив, що стримав його.

Трамп сказав, що Іран був головною темою його розмови з Нетаньягу, канцелярія якого повідомила, що, за словами президента США, переговори з Іраном продовжаться наприкінці тижня.

Багаї раніше заявив, що пропозиція США, висунута наприкінці минулого місяця, «неприйнятна» для Ірану. 9 червня Тегеран заявив, що незабаром передасть Сполученим Штатам зустрічну пропозицію щодо ядерної угоди.

Багаї заявив, що нова пропозиція буде «розумною, логічною і збалансованою».

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї минулого тижня відхилив пропозицію США, назвавши її такою, що суперечить іранським інтересам, і пообіцявши продовжувати збагачення урану, що західні держави розглядають як потенційний шлях до створення ядерної зброї. Іран стверджує, що його ядерна програма призначена лише для мирних цілей.

Трамп в односторонньому порядку вивів Сполучені Штати з ядерної угоди 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами й відновив санкції, які завдали шкоди економіці Ірану. Іран відповів нарощуванням збагачення, що значно перевищує межі, встановлені ядерною угодою.

Іран зараз збагачує уран до 60 відсотків, що перевищує ліміт у 3,67 відсотка, встановлений в угоді 2015 року, але є меншим за 90 відсотків, необхідних для ядерної боєголовки.

Міжнародне агентство з атомної енергії закликало Іран до співпраці. Голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі сказав, що Іран неодноразово або не відповідав, або не надавав технічно достовірних відповідей на запитання МАГАТЕ.

Очікується, що на засіданні ради МАГАТЕ у Відні, яке триватиме до 13 червня, буде заслухано і проголосовано резолюцію, яка вперше за 20 років визнає Тегеран таким, що не дотримується своїх гарантій.

Іран пообіцяв вжити рішучих заходів проти західних країн, які просувають цю резолюцію на зустрічі в столиці Австрії. Бехруз Камальванді з агентства з атомної енергії Ірану заявив, що МАГАТЕ не повинне очікувати, що Іран продовжить свою «широку і дружню співпрацю», якщо цей захід буде схвалений.

Ґроссі сказав, що вважає єдиним шляхом вперед дипломатичне вирішення.