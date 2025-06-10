Німеччина відновлює імпорт трубопровідного газу зі сходу, але не з Росії, а з Азербайджану

Німецька державна компанія SEFE (Securing Energy for Europe) уклала 10-річний контракт на постачання природного газу з азербайджанською державною нафтогазовою компанією SOCAR. Про це повідомила в вівторок пресслужба SEFE.

Імпорт становитиме до 15 тераватт-годин (ТВт-год), або 1,5 мільярда кубометрів газу на рік, що становить понад 1,7% річного споживання Німеччини.

Азербайджан уже постачає газ до Болгарії, Угорщини, Греції, Грузії, Італії, Румунії, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Словенії, Туреччини та Хорватії.

Угода передбачає німецькі інвестиції в виробничу інфраструктуру, включаючи газові компресори, що дозволить збільшити кількість трубопровідного газу, який надходить до Європи.

Керівники обох компаній підкреслили, що цей контракт зміцнить енергетичне партнерство між Німеччиною та Азербайджаном, сприяючи цілям диверсифікації енергопостачання та сталого розвитку Європи.

Після початку війни в Україні у 2022 році Німеччина припинила імпорт трубопровідного газу зі сходу - тоді це був російський газ. Це створило значний дефіцит у газопостачанні, бо Росія була головним постачальником для Німеччини.

У 2024 році Німеччина імпортувала 865 ТВт-год природного газу. Основними постачальниками зараз є Норвегія (48%), Нідерланди (25%) та Бельгія (18%), ще близько 8% газу було імпортовано через німецькі LNG-термінали у Вільгельмсгафені, Брунсбюттелі, Лубміні і Мукрані.