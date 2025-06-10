У Росії заявили про атаку понад 100 дронів: вибухи чули в місті, де збирають «Шахеди»

Міністерство оборони РФ заявило, що з вечора понеділка та в ніч на вівторок над російською територією та окупованим українським Кримом нібито було перехоплено та знищено 102 БПЛА.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська служба ВВС.

За даними відомства, 46 дронів буцімто збили у Брянській області, 20 - у Бєлгородській, по дев'ять - над Воронезькою областю та анексованим Кримом, по чотири безпілотники - у Калузькій області та Республіці Татарстан.

Ще один дрон нібито збили у Ленінградській області. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, влада вводила обмеження на роботу мобільного зв'язку та інтернету на тлі атаки.

Окрім цього, Росавіація вводила тимчасові обмеження на польоти в аеропорту Пулково, а також у всіх чотирьох аеропортах Москви - "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" і "Шереметьєво".

Раніше повідомлялося про обмеження в аеропорту Тамбова через атаку безпілотників.

Телеграм-канал Astra повідомив, що місцеві жителі чули вибухи в Нижньокамську і Єлабузі (Татарстан). Як відомо, за 10 км від Єлабуги розташована особлива економічна зона "Алабуга", а в ній завод, що виробляє "Шахеди".