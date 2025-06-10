У Росії за три роки ціни на машини «АвтоВАЗу» зросли на 70%, на китайські моделі – вдвічі

У Росії з кінця 2021 року ціни на основні моделі машин "АвтоВАЗу" збільшилися в середньому на 72%, а на китайські марки, які тоді продавалися в РФ, - у середньому приблизно вдвічі. Це в два рази більше, ніж накопичена за цей час інфляція, що склала 36%.

Про це пише The Moscow Times із посилання на дані російської аналітичної компанії "Автостат".

Найсильніше подорожчали Largus та Vesta - на 85-86%, ціни на наймасовішу Granta в середньому зросли на 70%. А найменше, на 56%, подорожчала тридверна "класика" - Niva Legend, яку завод випускає вже 48 років.

Водночас ідеться про рекомендовані роздрібні ціни виробника - вони не враховують помітні знижки, які останнім часом почав надавати "АвтоВАЗ" через обвальне падіння продажів.

За даними "Автостату", у травні було продано 25 552 Lada - на 16% менше, ніж у квітні та на 36% менше, ніж рік тому. Загальні продажі нових автомобілів у травні були на 28% нижчими за торішні, а за п'ять місяців - на 26%.

"АвтоВАЗ" востаннє піднімав ціни на свої моделі у травні, поєднуючи це зі знижками. Завод змушений іти на такі заходи через погані продажі та забиті склади через уже застарілі моделі автомобілів.

Так само справи з новими іномарками: китайські моделі, які продавалися в Росії в 2021 році, відтоді подорожчали в середньому вдвічі.

У цілому ж середньозважені ціни на нові автомобілі в Росії з 2021 року виросли з 2 млн до 3,2 млн руб., а на автомобілі з пробігом - з 0,67 млн до 1,14 млн руб. Новий автомобіль стає менш доступним для населення: якщо в 2014 році для покупки нового автомобіля вистачало 30 середніх зарплат, то зараз потрібно близько 40, і, за прогнозом асоціації, до 2030 року, коли закінчиться затверджена ухвалою уряду РФ індексація утильзбору на іномарки, нові автомобілі будуть доступні лише 5-7% росіян.

У квітні цього року повідомлялося, що в Росії різко зросла кількість закритих китайських автосалонів. За перші три місяці 2025 року припинили роботу понад 210 точок, що втричі більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що Росія перестала бути основним напрямком експорту автомобілів із Китаю через підвищення податків і уповільнення продажів.

Наприкінці листопада минулого року повідомлялося, що частка китайських брендів на російському ринку нових автомобілів за підсумками 2024 року сягнула 68%.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України з РФ пішли всі міжнародні автовиробники - вони закрили виробництва та припинили поставки.