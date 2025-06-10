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АНАЛІТИКА

Трамп відправив у Лос-Анджелес морпіхів і більше нацгвардії

 

Федеральна влада США вирішила вдвічі збільшити - до 4000 осіб - кількість підконтрольних їй нацгвардійців, спрямованих до Лос-Анджелеса на тлі протестів проти антиміграційних рейдів. Про це 9 червня повідомив губернатор штату Каліфорнія Ґевін Ньюсом у соціальній мережі X.

Крім нових підрозділів Національної гвардії, до Лос-Анджелеса також направлять 700 морських піхотинців із бази "Кемп-Пендлтон", що розташована в Каліфорнії. В адміністрації президента США рішення обґрунтували "посиленням погроз на адресу федеральних службовців і будівель", пише AFP.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи протести, що не вщухають в Лос-Анджелесі, звинуватив в організації заворушень "професійних агітаторів і заколотників". Він пригрозив направити в Каліфорнію ще більше представників силових структур, які підпорядковуються федеральному центру, а не місцевій владі. А в записі у своїй соцмережі Truth Social Трамп пригрозив насильством щодо демонстрантів, які виявлятимуть "неповагу" до надісланих ним солдатів.

Ньюсом пообіцяв подати в суд на Трампа

Губернатор Каліфорнії і член Демократичної партії Ґевін Ньюсом назвав "антиамериканським" рішення Трампа вдатися до сил морської піхоти для придушення протестів у Лос-Анджелесі. Він наголошує, що такі підрозділи мають боротися з зовнішніми загрозами, а не діяти всередині країни. "Їх не слід відправляти на американську землю, де вони битимуться з власними громадянами, щоб втілити в життя божевільну фантазію президента-диктатора", - зазначив каліфорнійський губернатор.

Ньюсом пообіцяв подати в суд на Трампа. Згідно з американськими законами, для залучення підконтрольних федеральному центру силових підрозділів до боротьби з заворушеннями або в разі надзвичайної ситуації влада штатів має сама звертатися з відповідним проханням до Вашингтона. Винятки - вторгнення ззовні або загроза державному ладу. В інших ситуаціях підрозділи Нацгвардії перебувають під контролем місцевої влади.

Трамп же, як зазначив Ньюсом, на тлі заворушень у Каліфорнії одноосібно ухвалив указ, що переводить Нацгвардію під його командування - за відсутності загроз, які б могли б це обґрунтувати. Губернатор також звернув увагу на те, що підписаний указ не обмежений Каліфорнією і дасть змогу проводити аналогічні дії в будь-якому зі штатів США.

9 червня Трамп заявив, що підтримає арешт Ньюсома через перешкоджання діям адміністрації на тлі протестів у штаті. У відповідь Ньюсом заявив, що сподівається, що ніколи не доживе до дня, коли президент закличе до арешту чинного губернатора США. "Мені байдуже, демократ ви чи республіканець, це межа, яку ми не можемо перетнути як нація - це безпомилковий крок до авторитаризму", - написав він у X.

Заворушення в Каліфорнії спровокувала антиміграційна політика Трампа

Протести в Лос-Анджелесі почалися 7 червня після того, як у місті відбулися рейди міграційної служби проти нелегальних мігрантів. За тиждень в околицях Лос-Анджелеса затримали 118 людей за підозрою в порушенні міграційного законодавства. Під час заходів силовики використовували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Жорсткі затримання спровокували протестні акції, які переросли в сутички з поліцією. Трамп заявив, що місцева влада "як зазвичай" не може впоратися з ситуацією, і наказав відправити в Каліфорнію 2000 бійців нацгвардії. До цього нацгвардію розгортали в Каліфорнії у 2020 році в зв'язку з заворушеннями, спричиненими смертю афроамериканця Джорджа Флойда внаслідок дій поліції.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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