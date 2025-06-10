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«Вони хочуть збагачення»: Трамп звинуватив Іран у зриві ядерної угоди
09:03 10.06.2025 |
Іран відхилив ключову частину американської пропозиції щодо ядерної програми. Тепер перед США постало складне рішення: посилювати дипломатичний тиск, повернутися до санкційної ескалації або розглядати більш жорсткі варіанти дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран відхилив ключову частину американської пропозиції, яка могла б зрушити з мертвої точки переговори щодо іранської ядерної програми.
За словами Трампа, Тегеран наполягає на збереженні збагачення урану на власній території. Разом з тим, Вашингтон вважає це неприйнятним.
Ситуація між двома країнами загрожує новим витком напруженості.
Іран наполягає на продовженні збагачення урану
Так, за угодою 2015 року, Іран має право збагачувати уран лише до 3,67%.
Разом з тим, по факту стало відомо, що Іран наростив виробництво урану близького до бомбового рівня.
Хоча влада Ірану заявляє, що вони збагачують уран виключно для цивільних енергетичних потреб, однак в США мають побоювання, що це може бути використане для створення ядерної зброї.
"Ми хочемо, щоб вони припинили збагачення повністю. Вони - ні. І це неприйнятно," - заявив Трамп.
Пропозиція США щодо міжнародного консорціуму
За інформацією The New York Times, адміністрація Трампа пропонувала тимчасову угоду, яка дозволила б Ірану збагачувати уран на низьких рівнях доти, поки міжнародний консорціум за участю Ірану та арабських держав не почне виробляти ядерне паливо для країн Близького Сходу.
Це мало б запобігти Ірану у створенні бомбового палива, але забезпечити його ресурсами для мирної енергетики.
Наступні переговори та реакція Ірану
Наступна зустріч між американськими та іранськими посадовцями запланована на четвер, але Трамп поки не уточнив місце проведення чи керівника делегації зі сторони США.
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