Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рютте визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО

 

Стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на питання в Chatham House у Лондоні 9 червня.

Генсек НАТО погодився, що те, що Росія після оголошення перемир'я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

"Це - констатація факту, я думаю", - заявив Рютте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни - ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання", - додав він.

"Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це - констатація факту", - ще раз повторив Марк Рютте.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес