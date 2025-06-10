Рютте визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО

Стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", це підтвердив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на питання в Chatham House у Лондоні 9 червня.

Генсек НАТО погодився, що те, що Росія після оголошення перемир'я почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО.

"Це - констатація факту, я думаю", - заявив Рютте, відповідаючи на питання, чи справедливо стверджувати, що після того, як буде досягнуте стале припинення вогню в Україні, "годинник починає відлік часу і ризики для НАТО починають зростати".

"Навіть поки війна проти України триває, вони (росіяни - ред.) все ще можуть дещо збільшити запаси на складах, але це дискусійне питання", - додав він.

"Відповідаючи на ваше запитання, я маю на увазі, що це - констатація факту", - ще раз повторив Марк Рютте.