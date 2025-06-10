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Прем'єр Канади пообіцяв досягти 2% ВВП витрат на оборону у 2025 році
23:30 09.06.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні в понеділок оголосив про наміри країни досягти нинішнього показника витрат на оборону в Північноатлантичному Альянсі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Канадський премʼєр обґрунтував підвищення оборонних витрат до 2% ВВП необхідною реакцією на все більше зростання небезпеки у світі, зокрема загроз в Арктиці та стратегічної непевності з боку США.
"Наша основна мета в усьому цьому - захистити канадців, а не задовольнити бухгалтерів НАТО", - наголосив він.
Карні також підтвердив намір Канади приєднатися до ініціативи ReArm Europe - багатомільярдної ініціативи з переозброєння на Європейському континенті.
"Канада впевнена, що наша економічна стратегія та наші численні стратегічні ресурси, від критично важливих мінералів до кібербезпеки, зроблять значний внесок у безпеку НАТО", - заявив премʼєр Канади.
Деталі досягнення оборонних витрат у 2% ВВП уряд Канади має ухвалити в найближчі тижні та місяці.
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