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АНАЛІТИКА

Прем'єр Канади пообіцяв досягти 2% ВВП витрат на оборону у 2025 році

 

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні в понеділок оголосив про наміри країни досягти нинішнього показника витрат на оборону в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Канадський премʼєр обґрунтував підвищення оборонних витрат до 2% ВВП необхідною реакцією на все більше зростання небезпеки у світі, зокрема загроз в Арктиці та стратегічної непевності з боку США.

"Наша основна мета в усьому цьому - захистити канадців, а не задовольнити бухгалтерів НАТО", - наголосив він.

Карні також підтвердив намір Канади приєднатися до ініціативи ReArm Europe - багатомільярдної ініціативи з переозброєння на Європейському континенті.

"Канада впевнена, що наша економічна стратегія та наші численні стратегічні ресурси, від критично важливих мінералів до кібербезпеки, зроблять значний внесок у безпеку НАТО", - заявив премʼєр Канади.

Деталі досягнення оборонних витрат у 2% ВВП уряд Канади має ухвалити в найближчі тижні та місяці.
Ключові теги: Канада
 

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