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АНАЛІТИКА

Трамп погрожує арештом губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома

 

Президент США Дональд Трамп у понеділок , 9 червня, заявив, що підтримає арешт губернатора штату Каліфорнія Ґевіна Ньюсома через перешкоджання діям адміністрації на тлі протестів у штаті.

Про це йшлося у репліці щодо слів Тома Хомана, імміграційного чиновника, який погрожував заарештувати будь-кого, хто перешкоджатиме зусиллям адміністрації щодо забезпечення дотримання правил у штаті, включно із Ньюсомом та меркою Карен Басс. Вони обидвоє критикували розгортання Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

"Я б зробив це, якби був Томом. Я думаю, що це чудово. Ґевіну подобається публічність, але я думаю, що це було б чудово", - сказав Трамп.

У відповідь Ньюсом заявив, що сподівається, що ніколи не доживе до дня, коли президент закличе до арешту чинного губернатора Сполучених Штатів. "Мені байдуже, демократ ви чи республіканець, це межа, яку ми не можемо перетнути як нація - це безпомилковий крок до авторитаризму", - написав Ньюсом у X.

Трамп також писав у своїй соцмережі Truth Social, що місто було б повністю зруйновано, якби він не увів до нього Національну гвардію. "Ми ухвалили чудове рішення, відправивши Нацгвардію для боротьби з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю зруйнованим", - написав президент США.

Губернатор Каліфорнії погрожує подати на Трампа до суду

Раніше Ньюсом заявив, що подасть до суду на президента США Трампа через розгортання Національної гвардії в штаті. Це був незаконний і аморальний вчинок, пояснив Ньюсом 9 червня в інтерв'ю MSNBC.

Губернатор-демократ звинуватив президента-республіканця Трампа у "навмисному інсценуванні кризи і порушенні суверенітету Каліфорнії".

Як повідомлялось, Трамп віддав наказ направити 2000 військових Національної гвардії до Лос-Анджелеса без згоди штату після того, як там спалахнули заворушення під час протестів.

Мерка Лос-Анджелеса Басс заявляла, що протести, спричинені рейдами імміграційної служби проти нелегальних мігрантів, були відносно невеликими і нараховували близько 100 демонстрантів. Тож влада міста і штату намагалася донести до уряду, що немає жодних підстав для введення військ у Лос-Анджелес.

Водночас демократка наголошувала, що право на мирний протест має кожен, однак насильство і руйнування є неприйнятними, і винні будуть притягнуті до відповідальності. 9 червня органи безпеки каліфорнійського мегаполіса наклали заборону на зібрання в центрі міста через напружену ситуацію.

Тим часом у Сан-Франциско в ході заворушень, викликаних рейдами Імміграційної та митної служби США (ICE), затримано близько 60 осіб, включаючи неповнолітніх. Про це повідомила у своєму акаунті в соцмережі Х 9 червня міська поліція (SFPD).
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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