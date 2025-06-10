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Штат Каліфорнія звинуватив Трампа у створенні хаосу в політичних цілях
23:13 09.06.2025 |
Влада Каліфорнії в понеділок подала судовий позов на Дональда Трампа через розгортання 2 тисяч нацгвардійців без узгодження цього рішення із самим штатом, звинувативши президента у спробах створити хаос задля власних політичних цілей.
Про це йдеться в повідомленні The Washington Post, передає Укрінформ.
«У позові стверджується, що Трамп перевищив свої повноваження, коли розгорнув Нацгвардію всупереч позиції губернатора Каліфорнії демократа Гевіна Ньюсома, посилавшись на закон, який дозволяє президентові робити це в разі загрози іноземного «вторгнення» або «повстання» проти уряду США»,- зазначається в повідомленні.
У цьому зв'язку наводиться заява генпрокурора штата Роба Бонта, який чітко підкреслив, що це було зроблено президентом без жодної загрози вторгнення або повстання.
«Президент намагається створити хаос і кризу на місцях для своїх власних політичних цілей», - наголосив генеральний прокурор.
У позові стверджується, що крок Трампа є незаконним, який підірвав роль Ньюсома як головнокомандувача Національної гвардії Каліфорнії.
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