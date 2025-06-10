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Зброя США на Тайвані не завадить «возз'єднанню» - Міноборони Китаю
23:10 09.06.2025 |
Уряд Китаю незадоволений продовженням Сполученими Штатами поставок зброї Тайваню і застерігає владу острова, що ніяка американська зброя не зможе перешкодити «возз'єднанню».
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони КНР Цзян Бінь, коментуючи повідомлення про направлення Штатами Тайваню нової партії танків M1A2 Abrams та планів Вашингтона протягом наступних чотирьох років збільшити продажі зброї острову, передає кореспондент Укрінформу.
«Це ще один приклад того, як Сполучені Штати та сили, що виступають за незалежність Тайваню, порушують основні інтереси Китаю, намагаючись змінити статус-кво у Тайванській протоці та загострити регіональну напруженість. Ми категорично невдоволені та рішуче проти цього», - сказав Цзян.
Він підкреслив, що тайванське питання є основою ключових інтересів Китаю і першою червоною лінією у китайсько-американських відносинах.
«Ми закликаємо американську сторону припинити будь-яку військову змову з Тайванем, інакше вона постраждає від гри з вогнем і отримає більше шкоди, ніж користі», - заявив речник.
За його словами, американська зброя не зможе врятувати життя «сепаратистам» (так у КНР називають чинну тайванську владу, яка відмовляється погоджуватись на встановлення контролю Пекіна над островом), а їхні спроби заручитися підтримкою іноземних країн у прагненні до незалежності приречені на провал.
«Народно-визвольна армія продовжуватиме посилювати військову підготовку та бойову готовність, а також підвищувати свою здатність воювати та перемагати. Китай вживатиме рішучих заходів для запобігання сепаратистській діяльності та зовнішньому втручанню, спрямованим на незалежність Тайваню», - заявив офіцер.
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