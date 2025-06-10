Навроцький заявив, що розраховує на добрі відносини з Орбаном

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що хоче зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і розраховує на добрі відносини з ним.

Про це він сказав в інтерв'ю угорському виданню Mandiner, яке цитує Reuters.

«Я, безумовно, хочу зустрітися з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який є дуже ефективним політиком, що підтверджують його неодноразові результати виборів в Угорщині. І я розраховую на добру співпрацю з ним, як і з іншими країнами в інтересах регіону», - заявив Навроцький.

Він також додав, що планує розвивати співпрацю в межах регіональної Вишеградської групи, до якої входять Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія.

«Угорщина є дуже важливим партнером для Польщі... Перед нами стоять серйозні завдання, як-от розбудова Вишеградської групи, яка буде важливим форматом для мене, а також зміцнення східного флангу НАТО і Бухарестської дев'ятки», - заявив Навроцький.

Як пише Reuters, наразі незрозуміло, якою буде політика Навроцького щодо України, але він повторив, що виступає проти планів Києва вступити до Європейського Союзу.

Водночас новообораний президент додав, що Польща стратегічно підтримує Україну, тому що «найбільшою загрозою для мене, як антикомуніста, і, на мою думку, для всього регіону, є російська федерація».