ЗМІ: у Трампа не можуть знайти кваліфікованих людей, готових працювати на Гегсета

Білий дім шукає нового главу апарату і кількох старших радників для глави Пентагону Піта Гегсета після серії промахів, але поки не може знайти гідних кандидатів.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, вищі посади в Міністерстві оборони США, в тому числі посада глави апарату очільника відомства, зазвичай вважаються престижними і приваблюють безліч кваліфікованих кандидатів.

Однак, за словами співрозмовників телеканалу, принаймні три людини вже відмовилися від потенційних посад в команді Гегсета.

Віцепрезидент Джей Ді Венс і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз проявили активний інтерес до пошуку способів допомогти Гегсету після того, як він у квітні раптово звільнив з посади двох старших помічників, звинувативши їх у витоку секретної інформації.

Незабаром після цього Гегсет оголосив про звільнення свого глави апарату, а ще один співробітник згодом сам подав у відставку, написавши пізніше, що в офісі Гегсета панує "повний хаос".

Співрозмовники зазначили, що відтоді Венс і Вайлз шукають кандидатів, які могли б підтримати Гегсета. Однак поки адміністрації не вдалося знайти людей, які були б готові працювати на нього або підходили б за політичними переконаннями.

Білий дім відхилив деяких кандидатів, яких Гегсет хотів найняти, натомість глава Пентагону відхилив деяких кандидатів, запропонованих Білим домом.

За словами джерел, деякі кандидати були визнані політично проблемними. Наприклад, кадрове управління Білого дому відхилило деяких кандидатів за недостатню лояльність MAGA.

Нагадаємо, у квітні Пентагон сколихнула низка звільнень через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Також стало відомо, що Гегсет, імовірно, обговорював військові плани з членами родини у чаті месенджера Signal.