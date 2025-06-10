Сирію знову підключать до SWIFT після 14 років під санкціями

Сирія найближчими тижнями буде знову підключена до платіжної системи SWIFT, що знову «підключить країну до світової економіки» після майже півтора десятка років санкцій.

Про це заявив голова центрального банку Сирії Абдулкадер Хусріє в інтерв'ю FT, передає Укрінформ.

Повернення SWIFT є першою важливою віхою в лібералізаційній реформі сирійської економіки новим урядом, а також ознакою того, що нова влада швидко діє, щоб залучити міжнародну торгівлю та інвестиції, пише видання.

Голова сирійського центробанку сподівається повернути іноземні інвестиції, усунути бар'єри в торгівлі, нормалізувати валюту та реформувати банківський сектор.

«Ми прагнемо покращити бренд країни як фінансового центру, враховуючи очікувані прямі іноземні інвестиції у відбудову та інфраструктуру - це надзвичайно важливо», - сказав Хусріє.

Він додав, що для досягнення значного прогресу, попереду ще багато роботи.

Сирія була відрізана від світових ринків з 2011 року, коли тодішній президент Башар Асад жорстоко придушив народне повстання, що спровокувало повномасштабну громадянську війну.

Хусріє, технократ і давній консультант, який співпрацює з міністерством фінансів країни над «планом стабілізації на шість-дванадцять місяців». Це включає реформування банківського законодавства та центрального банку, а також перегляд фінансування соціального забезпечення та житла, щоб заохотити сирійців у діаспорі інвестувати в країну, серед інших ініціатив, пише видання.

Він підкреслив, що повернення SWIFT допоможе стимулювати зовнішню торгівлю, скоротити витрати на імпорт та полегшити експорт.

Це також принесе в країну вкрай необхідну іноземну валюту, посилить зусилля з боротьби з відмиванням грошей та послабить залежність від неформальних фінансових мереж, де «міняйли стягують 40 центів з кожного долара, що надходить до Сирії».

Сирія прийняла гранти, включаючи 146 мільйонів доларів від Світового банку для енергетичного сектору країни та 80 мільйонів доларів від Швеції для відновлення шкіл та лікарень, повідомляє FT.