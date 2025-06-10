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АНАЛІТИКА

Фінляндія проведе навчання НАТО з використанням безпілотних систем

 

Військово-морські сили Фінляндії в червні проведуть навчання НАТО з використанням безпілотних систем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Навчання пройдуть в західній частині акваторії біля півострова Порккала аж до району Ханко. За навчальними районами буде здійснюватися контроль на морі.

"Безпілотні системи мають величезний потенціал і широкий спектр застосування. За допомогою розумних і автономних систем можна, наприклад, здійснювати моніторинг територій і об'єктів, вивільняючи цінні ресурси для інших завдань", - зазначив начальник оперативного управління ВМС, коммодор Марко Лааксонен.

Як зазначено, навчання в мілководних і острівних умовах біля фінського узбережжя допоможуть розробити системи, придатні для умов Балтійського моря.
 

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