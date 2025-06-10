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Фінляндія проведе навчання НАТО з використанням безпілотних систем
16:57 09.06.2025 |
Військово-морські сили Фінляндії в червні проведуть навчання НАТО з використанням безпілотних систем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Навчання пройдуть в західній частині акваторії біля півострова Порккала аж до району Ханко. За навчальними районами буде здійснюватися контроль на морі.
"Безпілотні системи мають величезний потенціал і широкий спектр застосування. За допомогою розумних і автономних систем можна, наприклад, здійснювати моніторинг територій і об'єктів, вивільняючи цінні ресурси для інших завдань", - зазначив начальник оперативного управління ВМС, коммодор Марко Лааксонен.
Як зазначено, навчання в мілководних і острівних умовах біля фінського узбережжя допоможуть розробити системи, придатні для умов Балтійського моря.
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