У Фінляндії запроваджують тест, що дозволяє карати працівника, який пив у відпустці

У Фінляндії дедалі частіше використовують у трудовому житті PEth-тести, що визначають кількість фосфатидилетанолу в крові і можуть показати вживання алкоголю працівником у позаробочий час, наприклад, у відпустці, що в деяких сферах призводить до санкцій з боку роботодавця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Тест показує, чи вживала людина алкоголь у попередні тижні та в якій кількості. Тривале вживання алкоголю може відбиватися на результатах тестування ще чотири тижні після того, як людина припинила пити. Тобто аналіз може показати споживання алкоголю навіть у відпустці.

Останніми місяцями тест викликав подив у працівників.

"До нас надійшли десятки звернень від людей, які дізнавалися про тест та його наслідки лише постфактум. Зазвичай людина приходила на медогляд, не підозрюючи, що там беруть аналіз крові на вживання алкоголю. Підвищені показники потім призводили, наприклад, до відсторонення від роботи або припинення виплати зарплати", - розповідає лікарка-експертка Центрального об'єднання профспілок Фінляндії (SAK) Ріїтта Тюйоляярві.

За словами лікарки, у трудовій охороні здоров'я PEth-тест став поширеним інструментом без достатнього інформування та спільного обговорення. Використання тесту в багатьох випадках призвело до несподіваних негативних наслідків для працівників.

PEth-тест показує вживання алкоголю за останні кілька тижнів, але не повідомляє, коли саме спиртне було випито або чи вплинуло воно на працездатність. Тюйоляярві зауважує, що на підставі результатів тесту не можна однозначно робити висновки про непрацездатність або загрозу безпеці праці.

"Ми не говоримо про випадки, коли людина перебувала у стані сп'яніння на робочому місці, навіть не було підозр у цьому. Йдеться про те, як людина проводить свій вільний час, нехай результат цього видно в тесті, але це інтерпретується як підстава для вжиття заходів", - каже лікарка.

Тест використовується в багатьох галузях, наприклад, у будівництві, перевезеннях, а також в офісній роботі.

Тюйоляярві вважає, що тест може бути обґрунтований, якщо його використовувати як частину заходів зі зміцнення здоров'я. Вона підкреслює, що не хоче заохочувати вживання алкоголю на будь-якому рівні.

Проте тестування стає проблематичним, якщо його проводять без усвідомленої згоди працівника і без попереднього інформування про наслідки.

"Етично сумнівно і до того ж загрожує втратою заробітку, якщо окремий результат тесту призводить до відсторонення від роботи без інших доказів, що існують якісь проблеми. Крім того, законодавство наразі не дає однозначних вказівок щодо використання алкогольних тестів у трудовому житті", - каже Тюйоляярві.

Начальник відділу захисту інтересів Спілки працівників автомобільного і транспортного сектору Харрі Пасанен розповідає, що йому стали відомі випадки, коли в поточному році окремий результат тесту призвів до заборони на водіння, неоплачуваної відпустки і навіть до припинення трудових відносин.

PEth-тест не вимірює рівень проміле, а показує, якщо людина вживала алкоголь в останні кілька тижнів. У більшості випадків працівник під час проходження тесту не був п'яний, і проблем на роботі від нього не було.

"Тобто люди вживали спиртне у вільний час, і, фактично, за це роботодавець карає", - каже Пасанен.