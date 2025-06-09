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Російським контрактникам скорочують виплати через бюджетну кризу, - СЗР України
15:46 09.06.2025 |
У Росії з початку 2025 року фіксують скорочення одноразових виплат громадянам, які підписують контракт на військову службу.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що це свідчить про поглиблення бюджетної кризи в умовах економічного тиску та санкцій.
"У Самарській області виплати знижено з $45 тис. до $26 тис., у Ямало-Ненецькому окрузі - з $39 тис. до $24 тис., у Нижегородській - з $38 тис. до $19 тис. Башкортостан урізав компенсації з $20 тис. до $12 тис., а для контрактників з Уфи - до $7 тис.", - пояснили у СЗР.
Серед основних причин - дефіцит регіональних бюджетів дефіцит регіональних бюджетів.
"У Башкортостані він зріс на $73 млн до $124 млн, у Кемеровській області - до $899 млн, що передусім пов'язано з кризою у вугільній галузі. Як наслідок, близько 15 тисяч шахтарів ризикують втратити роботу. Окрім цього, пріоритет регіонів зміщується до втілення національних проєктів під контролем федерального центру, який фінансує до 90 % витрат у соціальній сфері. Це зменшує гнучкість місцевих бюджетів і змушує зменшувати "необов'язкові" витрати.
Зниження виплат демонструє глибину фінансової нестабільності в регіонах і нескоординовану політику, що лише посилює соціальну напругу в умовах воєнної економіки", - пояснили в Службі зовнішньої розвідки.
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