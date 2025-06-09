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АНАЛІТИКА

Велика Британія зберігає лідерство за інвестиціями у фінпослуги в Європі у 2024р - EY

 

Велика Британія продовжує залишатися найпривабливішим місцем у Європі для прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у фінансові послуги, зафіксувавши у 2024 році 73 проеєти, що на 32% менше, ніж у 2023 році (108), повідомляє сайт Reinsurance News, посилаючись на нещодавнє опитування EY.

Німеччина посіла друге місце з 32 проєктами у сфері фінансових послуг (зниження на 16% за рік), за нею йде Франція з 30 проєктами (зниження на 23%).

По всій Європі загальна кількість проєктів прямих іноземних інвестицій у фінансові послуги у 2024 році скоротилася на 11% з 329 до 293 у 2023 році. На Велику Британію припадала чверть усіх таких проєктів, Німеччина забезпечила 11%, Франція - 10%.

Згідно з повідомленням, хоча загальна кількість проєктів зменшилася, кількість нових проєктів у сфері фінпослуг по всій Європі дещо зросла - з 233 у 2023 році до 234 у 2024 році. З 73 проєктів у Великій Британії 53 були новими, що менше, ніж 85 у попередньому році.

Кількість нових проєктів також знизилася в Німеччині (з 32 до 28) та Франції (з 22 до 17), тоді як в Іспанії спостерігалося зростання з 14 до 21, а в Швейцарії - з 11 до 21.

Лондон залишався провідним європейським містом за залученням прямих іноземних інвестицій у фінансові послуги, хоча кількість проектів зменшилася з 81 у 2023 році до 39 у 2024 році. Париж посів друге місце з 23 проектами (зниження порівняно з 31), а Мадрид і Цюрих поділили третє місце, кожен з яких отримав по 14 проєтів - порівняно з 11 та 9 відповідно.

США знову стали найбільшим джерелом інвестицій у фінансові послуги в Європі, підтримавши чверть усіх проєктів у 2024 році, попри скорочення на 21% з 91 у 2023 році до 72.

Згідно з глобальним опитуванням настроїв інвесторів у сфері фінансових послуг, проведеним у травні 2025 року, 86% інвесторів вважають, що Велика Британія збереже або покращить свій рівень привабливості фінансових послуг протягом наступних трьох років (порівняно з 75% у 2024 році).

Лондон вважається найпривабливішим європейським містом для іноземних інвестицій у фінансові послуги протягом наступного року (54%), випереджаючи Франкфурт (45%), Париж (40%) та Дублін (37%).

Найбільшими конкурентами Лондона за іноземні інвестиції у фінансові послуги протягом наступних трьох років названо Нью-Йорк (59%), Франкфурт (43%), Париж (41%), Сингапур (39%) та Гонконг (39%).

Після оголошення США про митні тарифи у березні настрої інвесторів віддають перевагу Великій Британії над ЄС та США щодо прямих іноземних інвестицій. Опитані інвестори частіше інвестували у Велику Британію (44%), ніж у ЄС (39%) чи США (32%).

Серед ключових стратегічних інвестиційних напрямів, які називали інвестори, були підтримка малого та середнього бізнесу, технології та інновації, фінансування досліджень та розробок, а також доступ до бізнес-капіталу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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