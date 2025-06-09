Фінансові новини
- |
- 09.06.25
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАТО необхідно збільшити ППО та протиракетну оборону на 400% — Рютте
14:32 09.06.2025 |
НАТО необхідно збільшити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%. Це буде одним із пріоритетів саміту НАТО в червні.
Про це йдеться в промові генсека НАТО Марка Рютте для виступу в аналітичному центрі Chatham House, уривки якого отримало Reuters.
Згідно з документом, Рютте стверджуватиме: для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, йому потрібне збільшення ППО та ПРО на 400%.
«Ми бачимо в Україні, як росія тягне терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Правда в тому, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні. Правда в тому, що ми повинні мати більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Правда в тому, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні», - йдеться у промові Рютте.
Раніше Bloomberg писав, що НАТО просить європейські країни-члени збільшити чисельність наземних сил протиповітряної оборони в п'ять разів. Індивідуальні рівні для кожної країни будуть різними, а терміни реалізації наразі не визначили, зазначало видання.
Генсек НАТО наполягає на тому, щоб країни-члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 3,5% ВВП та виділили ще 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою. У такий спосіб країни досягнуть цільового показника в 5%, до якого закликають США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіяни почали будувати насосну станцію для перезапуску ЗАЕС
|Російським контрактникам скорочують виплати через бюджетну кризу, - СЗР України
|Велика Британія зберігає лідерство за інвестиціями у фінпослуги в Європі у 2024р - EY
|НАТО необхідно збільшити ППО та протиракетну оборону на 400% — Рютте
|Іран представить США контрпропозицію щодо ядерної угоди
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Україну переобрано ще на 4 роки до Європейського комітету Інтерполу
Бізнес
|ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки
|Китайська DeepSeek знову використала чужу модель для навчання своєї, цього разу Google Gemini
|У США придумали технологію для «вогнетривкої» батареї
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів