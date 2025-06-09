НАТО необхідно збільшити ППО та протиракетну оборону на 400% — Рютте

НАТО необхідно збільшити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%. Це буде одним із пріоритетів саміту НАТО в червні.

Про це йдеться в промові генсека НАТО Марка Рютте для виступу в аналітичному центрі Chatham House, уривки якого отримало Reuters.

Згідно з документом, Рютте стверджуватиме: для того, щоб НАТО підтримувало надійне стримування та оборону, йому потрібне збільшення ППО та ПРО на 400%.

«Ми бачимо в Україні, як росія тягне терор зверху, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Правда в тому, що нам потрібен якісний стрибок у нашій колективній обороні. Правда в тому, що ми повинні мати більше сил і можливостей для повної реалізації наших оборонних планів. Правда в тому, що небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні», - йдеться у промові Рютте.

Раніше Bloomberg писав, що НАТО просить європейські країни-члени збільшити чисельність наземних сил протиповітряної оборони в п'ять разів. Індивідуальні рівні для кожної країни будуть різними, а терміни реалізації наразі не визначили, зазначало видання.

Генсек НАТО наполягає на тому, щоб країни-члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 3,5% ВВП та виділили ще 1,5% на ширші витрати, пов'язані з безпекою. У такий спосіб країни досягнуть цільового показника в 5%, до якого закликають США.