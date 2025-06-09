Іран представить США контрпропозицію щодо ядерної угоди

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив у понеділок, що Тегеран незабаром передасть Сполученим Штатам через Оман контрпропозицію щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Іранський дипломат сказав, що пропозиція Сполучених Штатів не змогла вирішити розбіжності щодо збагачення урану на іранській території, вивезення за кордон всього іранського запасу високозбагаченого урану і кроків щодо зняття американських санкцій.

«Пропозиція США для нас неприйнятна. Вона не була результатом попередніх раундів переговорів. Ми представимо нашу власну пропозицію інший стороні через Оман після того, як вона буде доопрацьована», - сказав Багаї.

За його словами, ця пропозиції є «розумною, логічною і збалансованою».

Багаї додав, що наразі немає жодних деталей щодо дати шостого раунду ядерних перемовин між Іраном і Сполученими Штатами.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня стало відомо, що Сполучені Штати Америки представили Ірану свою першу офіційну пропозицію щодо елементів ядерної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не дозволить Ірану збагачувати уран у межах потенційної ядерної угоди.

4 червня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що відмова від збагачення урану суперечить інтересам країни.

Хаменеї, за яким залишається вирішальне слово в усіх державних справах, нічого не сказав про припинення переговорів, але заявив, що пропозиція США «суперечить вірі нашої нації в самодостатність і принципу «Ми можемо».