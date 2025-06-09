Фінансові новини
- |
- 09.06.25
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран представить США контрпропозицію щодо ядерної угоди
14:03 09.06.2025 |
Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив у понеділок, що Тегеран незабаром передасть Сполученим Штатам через Оман контрпропозицію щодо ядерної угоди.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Іранський дипломат сказав, що пропозиція Сполучених Штатів не змогла вирішити розбіжності щодо збагачення урану на іранській території, вивезення за кордон всього іранського запасу високозбагаченого урану і кроків щодо зняття американських санкцій.
«Пропозиція США для нас неприйнятна. Вона не була результатом попередніх раундів переговорів. Ми представимо нашу власну пропозицію інший стороні через Оман після того, як вона буде доопрацьована», - сказав Багаї.
За його словами, ця пропозиції є «розумною, логічною і збалансованою».
Багаї додав, що наразі немає жодних деталей щодо дати шостого раунду ядерних перемовин між Іраном і Сполученими Штатами.
Як повідомляв Укрінформ, 1 червня стало відомо, що Сполучені Штати Америки представили Ірану свою першу офіційну пропозицію щодо елементів ядерної угоди.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не дозволить Ірану збагачувати уран у межах потенційної ядерної угоди.
4 червня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що відмова від збагачення урану суперечить інтересам країни.
Хаменеї, за яким залишається вирішальне слово в усіх державних справах, нічого не сказав про припинення переговорів, але заявив, що пропозиція США «суперечить вірі нашої нації в самодостатність і принципу «Ми можемо».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
|Renault контактує з урядом щодо виробництва дронів в Україні
|Канада оголосила про нову допомогу Україні на близько $25,5 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіяни почали будувати насосну станцію для перезапуску ЗАЕС
|Російським контрактникам скорочують виплати через бюджетну кризу, - СЗР України
|Велика Британія зберігає лідерство за інвестиціями у фінпослуги в Європі у 2024р - EY
|НАТО необхідно збільшити ППО та протиракетну оборону на 400% — Рютте
|Іран представить США контрпропозицію щодо ядерної угоди
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Україну переобрано ще на 4 роки до Європейського комітету Інтерполу
Бізнес
|ChatGPT отримав функцію памʼяті для користувачів без підписки
|Китайська DeepSeek знову використала чужу модель для навчання своєї, цього разу Google Gemini
|У США придумали технологію для «вогнетривкої» батареї
|Через обмеження Китаю на експорт рідкоземельних магнітів до США світові автоконцерни б'ють на сполох
|Volkswagen хоче виробляти автомобілі в Єгипті для продажу в Африці
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів