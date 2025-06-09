Росіянам хочуть заборонити вхідні дзвінки із закордонних сім-карток. Для їх отримання знадобиться дозвіл

Мінцифри Росії запропонувало встановити заборону на дзвінки із закордонних сім-карток. Така заборона запроваджуватиметься за замовчуванням, і абоненту доведеться звертатися до свого мобільного оператора, якщо він хоче отримувати такі дзвінки.

Про це йдеться в поправках до російського закону "Про зв'язок", метою яких декларується боротьба із шахрайством, передає The Moscow Times.

Також російських операторів хочуть зобов'язати маркувати всі виклики з іноземних сім-карт. Крім того, вони мають відключати номери, запідозрені в шахрайстві, та вносити їх до спеціального реєстру. При цьому Мінцифри РФ матиме право вимагати запису таких телефонних розмов.

Наразі оператори зв'язку зобов'язані три роки зберігати інформацію про дзвінки та шість місяців - самі записи розмов, проте доступ до останніх можуть отримати лише спецслужби, із санкції прокурора.

Окрм того, згідно з поправками, оператор має компенсувати збитки від шахраїв, якщо не заблокує номер, який потрапив до реєстру.

Втім, самі оператори зв'язку вважають подібні зміни сирими й написаними поспіхом, а також заявляють, що це створить незручності для абонентів.

Персональні дані в Росії

На початку травня стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

На початку квітня повідомлялося, що Роскомнагляд затвердив новий наказ, який зобов'язує інтернет-провайдерів та мобільних операторів збирати та передавати відомству дані про пристрої, з яких користувачі виходять в інтернет, а також про місце їхнього підключення навіть при використанні VPN.

Також стало відомо, що онлайн-платформи в Росії будуть зобов'язані зберігати дані про переговори та листування користувачів протягом трьох років. Це стосується відомостей про передачу, прийом, доставку та обробку голосової інформації, текстових повідомлень, зображень, звуків та електронних даних.

Перед тим повідомлялося, що в Росії створять цифрову платформу, яка аналізуватиме поведінку громадян в інтернеті та формуватиме на них електронні досьє під приводом боротьби з шахрайством.