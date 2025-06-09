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АНАЛІТИКА

Антикорупційне управління Аргентини виправдало Мілея у справі про токен Libra

 

Антикорупційне управління Аргентини (OA) завершило етичне розслідування щодо президента Хав'єра Мілея, пов'язане з його публічною підтримкою токена Libra. Відомство не побачило порушень і виправдало чиновника.

Представники агентства заявили, що публікація про підтримку активу в соцмережі X (раніше Twitter) була особистою ініціативою, а не офіційною позицією уряду.

«Рекламний пост Мілея, який не пов'язаний з адміністративними актами, не передбачає виділення державних ресурсів і не має інституційної підтримки, слід розглядати як акт індивідуального або приватного спілкування. Він не спричинив будь-яких офіційних рішень у сфері державної політики», - йдеться у звіті OA.

Мілей просував Libra в лютому 2025 року, заявляючи про підтримку малого бізнесу, але пізніше видалив пост, коли капіталізація токена обвалилася з піка в $4,5 млрд на 99%. Скандал, який отримав у місцевій пресі назву «криптогейт», викликав критику опозиції та став предметом колективних позовів з боку інвесторів.

У звіті OA зазначено, що дії президента не супроводжувалися використанням адмінресурсу або бюджетними витратами й не представляли офіційну політику. З цієї причини претензій до політики відомство не має.

Попри закриття адміністративної справи, кримінальне розслідування триває. Один із його фігурантів - бізнесмен Хейден Девіс, пов'язаний із Libra, який уперше зустрівся з Мілеєм 30 січня 2025 року. Його гаманці з $57,6 млн USDC заморозила компанія Circle за рішенням суду США.

Окремий колективний позов, поданий в Аргентині, США та Великій Британії, також залишається у провадженні. Представники Мілея наполягають, що у нього немає зв'язків із розробниками токена і він не може нести відповідальність за дії цієї команди.
За матеріалами: incrypted.com
 

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