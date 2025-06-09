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АНАЛІТИКА

Найбагатша нафтова компанія Росії стала збитковою

 

Російський нафтовий гігант Сургутнєфтєгаз, проти якого на початку 2025 року ввели західні санкції, став збитковим. У фінансовій звітності компанії за перший квартал 2025 року повідомляється, що вона отримала чистий збиток у розмірі 439,7 млрд рублів ($5,55 млрд), тоді як рік тому за той же період мала прибуток 268,5 млрд рублів ($3,39 млрд).

Основною причиною втрат стало зміцнення рубля - курс долара за три місяці знизився з понад 100 рублів до 80 рублів. Це призвело до збитків близько 700 млрд рублів через переоцінку валютних запасів компанії, пише MoscowTimes з посиланням на оцінку аналітичної компанії БКС.

Сургутнєфтєгаз - четверта за обсягами видобутку нафтова компанія Росії. Вона має валютні резерви в розмірі близько $67,8 млрд, що порівняно з золотовалютними резервами деяких країн.

Компанія приховує справжніх бенефіціарів і більшість фінансових показників.

Незалежні розслідування (зокрема Центру "Досьє") стверджують, що фактичний контроль над Сургутнєфтєгазом здійснює близьке оточення Володимира Путіна, а "грошова подушка" компанії може належати йому особисто. Ключову роль у приховуванні справжніх власників, за даними журналістів, відіграють саме менеджери компанії та друзі Путіна, такі як Геннадій Тимченко та Петро Колбін, які контролювали значну частину експортних операцій Сургутнєфтєгазу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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